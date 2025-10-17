Howrah: 'রবি আমার বউয়ের বয়ফ্রেন্ড, ও আমাকে ঠাট্টা করছিল... ছুরি চালিয়ে দিয়েছি...', হাওড়ায় 'পাপী' পরকীয়া...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Howrah: হাওড়ার গণেশ মাঝি লেনে খুনের ঘটনা। অভিযুক্ত বিকাশ চৌধুরীর চাঞ্চল্যকর বক্তব্য। আদালতে নিয়ে যাবার সময় তিনি বলেন, 'রবি প্রসাদ আমার বউয়ের বয়ফ্রেন্ড ছিল। আমাকে মারধর করত।'

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 17, 2025, 05:07 PM IST
দেবব্রত ঘোষ: বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের জের। বন্ধুর হাতে খুন বন্ধু। গ্রেফতার অভিযুক্ত। গতরাতে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত গণেশ মাঝি লেনের একটি ফ্ল্যাটে। অভিযুক্তকে শুক্রবার আদালতে পেশ করে সাত দিনের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছে পুলিস। কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত বিকাশ চৌধুরীর চাঞ্চল্যকর বক্তব্য। সে বলে, 'রবি প্রসাদ আমার বউয়ের বয়ফ্রেন্ড ছিল। আমাকে মারধর করত। গতরাতে আমাকে মদ খাইয়ে দলবল নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। নিজেকে বাঁচাতে আমি ছুরি চালিয়েছি।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে শিবপুরের ফ্ল্যাটের মধ্যে খুন হয় রবি প্রসাদ। তাকে নিজের ফ্ল্যাটে খুন করে তাঁরই পরিচিত বিকাশ চৌধুরী। শিবপুর থানার পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। তারা জানান, এখানে রোজই মদের আসর বসে। ঝামেলা লেগেই থাকে। বাইরের লোকেদের আনাগোনা হয়। সবাই চাইছেন এখানে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসুক।

আরও জানা গিয়েছে, ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বিকাশ চৌধুরীর বউয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল রবি প্রসাদের। ব্যবসায়িক সূত্রে রবি ও বিকাশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর বিকাশের বউয়ের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক হয় রবির। এনিয়ে প্রায়ই দুই বন্ধুর ঝামেলা হত। গতরাতে ফ্ল্যাটের ছাদে মদের আসরে তুমুল বচসা হয় দুজনের। তখনই ধারাল অস্ত্র দিয়ে রবিকে কুপিয়ে খুন করে বিকাশ। হাওড়া সিটি পুলিসের ডি সি সেন্ট্রাল বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই খুনের ঘটনা।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পারে, রবিপ্রসাদ তার বন্ধু বিকাশ চৌধুরীর স্ত্রীকে নিয়ে ন-মাস আগে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা চরমে ওঠে। রাতের খানাপিনার আসরে রবিকে ডেকে সে ফয়সালা করতে চায়। তখনই শুরু হয় তুমুল বচসা। এরপরই খানাপিনা চলাকালীন তাকে চপার দিয়ে কোপানো হয়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
howrah crimeExtramarital affairwife boyfriend murderstabbing incidentbengali news
