'স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে,' মোদী-শাহের প্রশংসা, দলবদল নিয়ে বিস্ফোরক রচনা! একুশে জুলাই নিয়ে বললেন বড় কথা

বিধান সরকার: দলবদল নিয়ে বিস্ফোরক রচনা। "যে স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলাম তা ভঙ্গ হয়েছিল বলেই দল পরিবর্তন করেছি", হুগলি জেলাস্তরে দিশা কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়ে বিস্ফোরক হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রচনা একদিকে যেমন তাঁর দলবদলের কারণ স্পষ্ট করলেন। অন্যদিকে তেমনই প্রকাশ্য মঞ্চে বিজেপি নেতৃত্বের প্রশংসা ও একুশে জুলাইয়ের আবেগ নিয়েও নিজের স্পষ্ট অবস্থান তুলে ধরেন তিনি।
‘রাজনীতিতে এসে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল’
নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও দলবদল নিয়ে এদিন খোলামেলা মন্তব্য করলেন তারকা সাংসদ। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, "আমি একটা অন্য জায়গা থেকে এসেছি, আমার কোনও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। যে স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলাম, তাতে ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই দল পরিবর্তন করেছি।" তিনি আরও যোগ করেন, যারা বহু বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস করছেন, তাদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বা বক্তব্যের তফাৎ থাকবেই। তবে আগে কী হয়েছে বা কী হতো না, সেসব নিয়ে এখন আর পোস্টমর্টেম করে লাভ নেই বলে মনে করেন তিনি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এখন রাজ্যের উন্নয়ন।
বিজেপি ও মোদি-অমিত শাহের প্রশংসা রচনার মুখে
এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চে চুঁচুড়ার বিধায়ককে পাশে নিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো চমকপ্রদ মন্তব্য করেন। বলেন, "আমরা মোদিজি, অমিত শাহজি এবং শুভেন্দুদার সাপোর্টার। আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির সাপোর্টার। আমরা জানি ভালো কাজ হবে।" চুঁচুড়ার বর্তমান বিধায়কের প্রশংসা করে সাংসদ বলেন, "এবার চুঁচুড়ায় মনের মতো খুব ভালো বিধায়ক পাওয়া গেছে।" তাঁর কথায়, "এখানে যদি দাদার সহযোগিতা পাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা পাই, তবে আমাদের হুগলির প্রচুর উন্নয়ন হবে। আমরা জানি ভালো কাজ হবে। আমরা আর কিছু চাই না।"
একুশে জুলাই নিয়ে ভিন্ন বার্তা
তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস বা একুশে জুলাই প্রসঙ্গেও এদিন নিজের স্বতন্ত্র ভাবনা তুলে ধরেন রচনা। ভিন্ন বার্তা দেন তিনি। বলেন, "একুশে জুলাই ভীষণ একটা আবেগময় দিন। এটার মধ্যে ভালো তৃণমূল বা খারাপ তৃণমূল— এসবের কোনও জায়গা নেই।" এই রাজনীতিকে পিছনে ফেলে রেখে, ১৯৯৩ সালের ওই দিনে যারা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে পালন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ বিষয়ে অন্য কে কী মতামত দেবে, তা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেও স্পষ্ট করে দেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখঢাক না রেখেই বলেন, "বাকিরা কী মতামত দেবে সেই সেটা তাদের ব্যাপার।"
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