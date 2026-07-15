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'স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে,' মোদী-শাহের প্রশংসা, দলবদল নিয়ে বিস্ফোরক রচনা! একুশে জুলাই নিয়ে বললেন বড় কথা

Rachna Banerjee: "আমরা মোদিজি, অমিত শাহজি এবং শুভেন্দুদার সাপোর্টার। আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির সাপোর্টার। আমরা জানি ভালো কাজ হবে।" 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:13 PM IST
'স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে,' মোদী-শাহের প্রশংসা, দলবদল নিয়ে বিস্ফোরক রচনা! একুশে জুলাই নিয়ে বললেন বড় কথা
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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