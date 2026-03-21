Rachna Banerjee: বিদায়ী বিধায়কের অফিস তালা বন্ধ: তৃণমূল কংগ্রেস কারও একার নয়-- প্রচারে কড়া বার্তা ক্ষুব্ধ রচনার
Hooghly TMC Politics: বিদায়ী বিধায়কের অফিস তালা বন্ধ। তাঁর ফোন নাম্বারও মুছে দেওয়া হয়েছে। জানতে পেরে সাংসদ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কারও একার নয়, আমাদের সবার।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আমাদের আরও শক্ত করতে হবে।"
বিধান সরকার: আজ খুশির ঈদ। পবিত্র ঈদের নামাজ পান্ডুয়ার জিটি রোডে। ঈদ উপলক্ষে আজ সকাল থেকে পান্ডুয়ার জি টি রোডে কয়েক হাজার মানুষ একত্রে বসে নামাজ পাঠ করেন। সবার সঙ্গে নামাজ পড়েন হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী। উপস্থিত ছিলেন হুগলি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্ডুয়ার তৃণমূল প্রার্থী সুমিত চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ আঞ্জুমান হজ কমিটির সেক্রেটারি হাজী কামরুল হুদা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বড় নামাজ হয় কলকাতার রেড রোডে। তারপর এই পান্ডুয়ার জি টি রোডে।
নামাজ শেষে হুগলি সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"প্রত্যেক বছর পান্ডুয়ার ঈদের নামাজে আমি আসি। এটি আমার নির্দিষ্ট কর্মসূচি হয়ে গেছে এখন। এক মাস রোজার পর আজকের এই পবিত্র ঈদের জন্য আমরা বছরভর অপেক্ষা করে থাকি। এখন আগামী দেড়-দু মাস আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বিধানসভা নির্বাচনে পান্ডুয়ায় তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সমীর চক্রবর্তী। আজকের এই নামাজে উপস্থিত আছেন তিনিও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আমাদের আরও শক্ত করতে হবে।"
এরপরই পান্ডুয়ার বিদায়ী বিধায়কের অফিস তালা বন্ধ। তাঁর ফোন নাম্বারও মুছে দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে সাংসদ বলেন, "মানুষের কোনও প্রয়োজন হলে পান্ডুয়ার তৃণমূল নেতৃত্ব আছে। আমি আছি। তৃণমূল কংগ্রেস কারও একার নয়, আমাদের সবার। সকলে মিলেই পান্ডুবাসীর পাশে আমরা আছি। আর একটা মাস একটু অসুবিধা হবে।" প্রতিবছর পান্ডুয়ার ঈদের নামাজে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় রঙিন শাড়িতে। সঙ্গে মিলিয়ে সাজ। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন,"দিনক্ষণ হিসেবে শাড়ি নির্বাচন করি। আজ শনিবার নীলের দিন, তাই নীল।"
প্রসঙ্গত, এর আগে চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টচার্যের হয়েও প্রচারে অংশ নিয়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এমনকি দেবাংশুকে প্রার্থী করায় বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদারের ক্ষোভ প্রসঙ্গেও রচনাকে বলতে শোনা যায়, “পুরনো প্রার্থীকে ফেরাতে গেলে মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রয়োজন। সেই জায়গা থেকেই দল সিদ্ধান্ত নেয়। দেবাংশু আমার চেয়ে পুরনো রাজনীতিক, দিদি ও অভিষেক ওর ওপর আস্থা রেখেছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবার সময় তাঁদের নেই।"
ওদিকে রচনার মন্তব্যের পর পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অসিত মজুমদারও। সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ‘তিন দিনের যোগী’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "তিন দিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন। ওকে নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।" যদিও তারপর অভিষেকের ফোনে অভিমান ঝে়ড়ে ফেলে প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের হয়ে প্রচারেও নেমেছেন অসিত মজুমদার।
