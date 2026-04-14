  • Rahul Gandhi: মমতা নয়, মোদী শুধু আমাকেই ভয় পান: বাংলায় প্রচারে এসে হুংকার রাহুলের

Rahul Gandhi: মমতা নয়, মোদী শুধু আমাকেই ভয় পান: বাংলায় প্রচারে এসে হুংকার রাহুলের

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 14, 2026, 06:55 PM IST
বাংলায় ভোটের প্রচারে রাহুল গান্ধী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মোদী আমাকেই ভয় পান'। বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে এবার হুংকার দিলেন রাহুল গান্ধী। বললেন, 'তৃণমূল বিজেপির মোকাবিলা করতে পারবে না। কোনও দল যদি পারে সেটা কংগ্রেস। তৃণমূল বিজেপিকে আটকাতে পারবে না।  বিজেপিও জানে সে কথা'।

২০০৬-র পর ২০২৬। বাংলায় বিধানসভা ভোটে ফের একলা লড়ছে কংগ্রেস। দু'দফায় রাজ্যের ২৯৪ আসনে প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করে দিয়েছে তারা। আজ, মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নির্বাচনী জনসভা করলেন রাহুল গান্ধী।

রাহুল বলেন, 'আপনাদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। একদিকে মোদি, অন্যদিকে তৃণমূল। তৃণমূল শিল্প শেষ করে দিয়েছে। সিন্ডিকেট দিয়ে রাজ চালাচ্ছে। তৃণমূলের গুন্ডার হাতে সব। আমজনতার কাজ নেই, রোজগার নেই। মমতাদি  মিথ্যা বলছেন যে,  চাকরি দিয়েছেন।  মোদী ভ্রষ্ট, মমতাদিও'। তাঁর কথায়, সারদা চিটফান্ডে লুটে নিল। রোজভ্যালি,কয়লা। তৃণমূল নেতারা ছাড়া কেউ ভালো নেই'। তাঁর অভিযোগ,  'তৃণমূল এখানে কংগ্রেসকে মারার, খুন করার কাজ করে। পুরুলিয়াতে তপন কান্দুকে খুন করল'।

রাহুলের আরও বক্তব্য.  'কংগ্রেস মোদির সব ফাইল খুলে দিয়েছে।  আপনাদের সব ব্যক্তিগত ডেটা ট্রাম্পকে দিয়ে দিয়েছে। মোদী আদানিকে সব দিয়ে দিয়েছে বিমান বন্দর, বিদ্যুৎ।  আদানি নয়, ওর নাম হওয়া উচিত মোদানি। আদানি ভারতের বাইরে গেলে আমেরিকা গ্রেফতার করে নেবে। ট্রাম্প বলছে দু মিনিটে মোদির ক্যারিয়ার শেষ করে দেব। ট্র্যাম্প যা বলবে মোদি তাই করবে'।

বাদ যায়নি SIR প্রসঙ্গও। রাহুল বলেন, 'SIR-এ আপনাদের সঙ্গে যা হল, সেটা সংবিধান বিরোধী। কংগ্রেস সরকারে এসে যাঁদের নাম কাটা গিয়েছে, তাঁদের ফের ভোটার করব আমরা'। বলেন, 'মহব্বতের দোকান খুলতে চাই আমরা। আমি মোদীর চোখে তাকাই আর  চোখ সরিয়ে নেন। দেশ জুড়ে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা ঐক্যের কথা বলি, আর RSS- বিজেপি ঘৃণার কথা বলে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

