  • west Bengal assembly election 2026 result: রায়গঞ্জে কে? তখত ধরে রাখতে পারবে তৃণমূল? গণনার শুরুতেই ক্ষোভ তৃণমূল প্রার্থীর

Raiganj Election 2026 Result:  বিজেপির কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলের কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে ২০,৭৪৮ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু জেতার কিছুদিন পরই কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলে ফিরে আসেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 10:24 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২১ সালে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। পেয়েছিলেন ৭৯,৭৭৫ ভোটে। এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছিলেন ৫৯,০৫৭ ভোট। রায়গঞ্জে এবার প্রার্থী মোট ১৪ জন। তৃণমূলের তরফে এবার এই কেন্দ্র প্রার্থী বিজেপি থেকে আসা কৃষ্ণ কল্যানী। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির কৌশিক চৌধুরি। নির্দলের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছেন ৬ জন। 

আজকের লড়াই

বিজেপি: গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী কৌশিক চৌধুরী।
তৃণমূল: কৃষ্ণ কল্যাণী। 

স্ট্যাটাস: গণনা শুরু হয়েছে। 

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০২১ বিধানসভা: বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী পেয়েছিলেন ৭৯,৭৭৫ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছিলেন ৫৯,০৫৭ ভোট।

দীর্ঘদিন ধরে রায়গঞ্জ ছিল জাতীয় কংগ্রেসের শক্তিশালী দুর্গ। মোট ১৮টি নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস ১০ বার জয়ী হয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত টানা পাঁচটি নির্বাচনে জিতে তারা নিজেদের দাপট বজায় রেখেছিল। তবে ২০২১ সালে প্রথমবার এখানে বিজেপি খাতা খোলে। বিজেপির কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলের কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে ২০,৭৪৮ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু জেতার কিছুদিন পরই কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলে ফিরে আসেন। এর ফলে ২০২৪ সালে এখানে উপ-নির্বাচন হয় এবং এবার তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে তিনি ৫০,০৭৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এটিই রায়গঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম বিজয়।

বিধানসভা বনাম লোকসভা: এক অদ্ভুত সমীকরণ

আশ্চর্যের বিষয় হল, বিধানসভা বা উপ-নির্বাচনে তৃণমূল জিতলেও, লোকসভা ভোটের হিসেবে বিজেপি এই এলাকায় অনেকটা এগিয়ে থাকে। ২০১৯ সালে বিজেপি ৪২,২০২ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ৪৬,৭৩৯ ভোটে রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের চেয়ে এগিয়ে ছিল।

ভোটার পরিসংখ্যান:

মোট ভোটার: ২০২৪ সালে ২,০৭,০৯৮ জন।

জাতিগত বিন্যাস: তফশিলি জাতি (SC) ২৪.৩২% এবং তফশিলি উপজাতি (ST) ২.৩১%।

২০২৬-এর প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের নির্বাচনে রায়গঞ্জে মূলত তৃণমূল ও বিজেপি-র মধ্যে সরাসরি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা। একসময়ের অপ্রতিরোধ্য কংগ্রেস এখন অনেকটা দুর্বল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেস যদি ভালো ফল করে, তবে তা তৃণমূলের ভোট ভাগ করে বিজেপির সুবিধা করে দিতে পারে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে রায়গঞ্জের লড়াই অত্যন্ত জমজমাট ও অনিশ্চিত হতে চলেছে।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়

এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

