TMC Candidate Krishna Kalyani: ভোটের আগেই 'সর্বস্বান্ত' তৃণমূল প্রার্থী, ২৪ লাখ খুইয়ে মাথায় হাত

West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল প্রার্থীর মোবাইল হ্যাক করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর স্বাক্ষর ছাড়াই আরটিজিএস হয়ে গিয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 16, 2026, 05:12 PM IST
ভোটের আগেই আর্থিক প্রতারণার শিকার তৃণমূল প্রার্থী

ভবানন্দ সিং: ভোটের আগেই প্রতারণার শিকার তৃণমূল প্রার্থী। কে? ভোটের আগেই প্রতারণার শিকার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। ২৪ লাখেরও বেশি খুইয়ে মাথায় হাত রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর।

ভোটের আগেই 'সর্বস্বান্ত'! অনলাইনে আর্থিক প্রতারণার শিকার রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। ২৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খুইয়েছেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থীর মোবাইল হ্যাক করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই অভিযোগ সামনে এনেছেন তৃণমূল প্রার্থী স্বয়ং। 

কৃষ্ণ কল্যাণী জানিয়েছেন, গত ৫-৬ দিন আগে তাঁর মোবাইলটি হ্যাক করা হয়েছিল। এরপর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সিমটি পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যে আবার তাঁর ফোন হ্যাক করা হয়। যার জেরে তিনি মোবাইলটি সুইচ অফ করে রাখেন। ইতিমধ্যে ব্যাংকের তরফে তিনি জানতে পারেন তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ২৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। 

তাঁর স্বাক্ষর ছাড়াই আরটিজিএস হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার কথা জানার পরই হতবাক হয়ে যান তিনি। এরপর পুরো বিষয়টি জানিয়ে তিনি সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার এস কুলদীপ সুরেশ জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি তারা দেখছেন। 

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন সময়ে অনলাইনে আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতির শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হ্যাকারদের বিরুদ্ধে। এবার সাইবার ক্রাইমের শিকার খোদ প্রার্থী। অনলাইন জালিয়াতি থেকে বাঁচতে সাইবার বিশেষজ্ঞরা বার বারই অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করা, ডিটেইলস না দেওয়া, ওটিপি ও পাসওয়ার্ড শেয়ার না করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

