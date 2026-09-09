/১৭৩ কিমি চতুর্থ লাইন এবার হাওড়ায় আনতে চলেছে মহা বিপ্লব! খড়্গপুর রুটে বিরাট প্রাপ্তি লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর

রাজীব চক্রবর্তী: এবার কি হাওড়ায় যাত্রীদুর্ভোগ ঘুচবে? হাওড়া-খড়্গপুর হয়ে ওড়িশামুখী রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের চাপ কমাতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা খড়্গপুর থেকে ভদ্রকের রানিতাল পর্যন্ত ১৭৩ কিলোমিটার চতুর্থ লাইন তৈরির অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৩৩৫২ কোটি টাকা!
দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অত্যন্ত ব্যস্ত এই করিডরে লোকাল, দূরপাল্লার এবং মালগাড়ি-- তিন ধরনের ট্রেনই চলে। ফলে একটি ট্রেনের সামান্য দেরির প্রভাব পড়ে পরের একাধিক পরিষেবায়। নতুন লাইন তৈরি হলে ট্রেন চলাচলের জন্য অতিরিক্ত 'পথ' মিলবে, কমতে পারে রেলের বোঝা।
১১১ কিলোমিটার
শুধু খড়্গপুর-ভদ্রক নয়, সাঁতরাগাছি-খড়্গপুর প্রায় ১১১ কিলোমিটার অংশে চতুর্থ লাইনের কাজও রেল পরিকাঠামো সম্প্রসারণের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। ফলে, হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী গুরুত্বপূর্ণ করিডরে ধাপে ধাপে চার লাইনের সক্ষমতা তৈরির পথ প্রশস্ত হচ্ছে।
সুফল পাবেন যাত্রীরা
এর সরাসরি সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা যাত্রীদের। ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বাড়ানো, পরিষেবার সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করা এবং পণ্যবাহী ট্রেনকে যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে কম বাধা দেওয়াই মূল লক্ষ্য। ব্যস্ত সময়ে অতিরিক্ত চাপও কিছুটা কমতে পারে এর জেরে।
৬৫৬ কিমি
সব মিলিয়ে, পাঁচ রাজ্যে প্রায় ৬৫৬ কিলোমিটার রেলপথে মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্পে কেন্দ্রের মোট বরাদ্দ ১০৭৮৩ কোটি টাকা। ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য।
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