Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১৭৩ কিমি চতুর্থ লাইন এবার হাওড়ায় আনতে চলেছে মহা বিপ্লব! খড়্গপুর রুটে বিরাট প্রাপ্তি লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর

১৭৩ কিমি চতুর্থ লাইন এবার হাওড়ায় আনতে চলেছে মহা বিপ্লব! খড়্গপুর রুটে বিরাট প্রাপ্তি লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর

4th Line in Howrah-Kharagpur Rail Route: ১৭৩ কিলোমিটার চতুর্থ লাইন তৈরির অনুমোদন দিয়েছে রেল। নতুন লাইন তৈরি হলে ট্রেন চলাচলের জন্য অতিরিক্ত ‘পথ’ মিলবে। ফলে কমতে পারে রেলের বোঝা। সরাসরি সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর। ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে কাজ শেষ করাই লক্ষ্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:12 PM IST
১৭৩ কিমি চতুর্থ লাইন এবার হাওড়ায় আনতে চলেছে মহা বিপ্লব! খড়্গপুর রুটে বিরাট প্রাপ্তি লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগ! কাঁটাতার পেরিয়ে সীমান্তে চার মহিলা-সহ ৫
2
3
4
5