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ছুটি নেই, ২৪ ঘণ্টা ডিউটি! রেলকর্মীর রহস্য-পরিণতি, রেললাইনে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়

Rail Inspector mysterious death: ডাউনের বদলে আপ লাইনে কেন? উঠছে প্রশ্ন। কর্মী কম, কাজের প্রবল চাপ। সাসপেনশনের হুমকি! সহকর্মীদের বিস্ফোরক অভিযোগ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:03 PM IST
ছুটি নেই, ২৪ ঘণ্টা ডিউটি! রেলকর্মীর রহস্য-পরিণতি, রেললাইনে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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