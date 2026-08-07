/ছুটি নেই, ২৪ ঘণ্টা ডিউটি! রেলকর্মীর রহস্য-পরিণতি, রেললাইনে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়

বিধান সরকার: যাওয়ার কথা ছিল চন্দননগরে। অথচ ব্যান্ডেলের দিকে যাওয়ার আপ লাইনে মিলল রেলকর্মীর দ্বিখণ্ডিত দেহ। মানসিক চাপে আত্মঘাতী? রেল লাইন থেকে রেলকর্মীর দ্বিখন্ডিত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন। হুগলি স্টেশনে ট্রেনে কাটা পরে অস্বাভাবিক মৃত্যু ৫৩ বছরের পাবলিক ওয়ার্কস ইন্সপেক্টর কমল সেনপতির (৫৩)। আর তারপরই উঠছে কর্মস্থলে মানসিক চাপের প্রসঙ্গ।
পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, কর্মস্থলে মানসিক চাপে অবসাদগ্রস্থ ছিলেন কমল সেনপতি। চন্দননগরে কাজে যাওয়ার জন্য আজ সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন পাবলিক ওয়ার্কস ইন্সপেক্টর স্টাফ কমল সেনাপতি। এরপর হুগলি স্টেশনের আপ তিন নম্বর লাইনে ট্রেনে রান ওভার হয়ে যান। কিন্তু তাঁর আজ চন্দননগরে যাওয়ার কথা ছিল অথচ ব্যান্ডেলের দিকে যাওয়ার আপ লাইনে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আর সেখানেই উঠছে প্রশ্ন! ডাউনের বদলে আপ লাইনে কেন?
ব্যান্ডেল জিআরপি কমল সেনাপতির দ্বিখন্ডিত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ব্যান্ডেল জিআরপি থানায় যান কমল সেনাপতির সহকর্মীরা। রেলকর্মীদের বিস্ফোরক অভিযোগ, একেই কর্মীর সংখ্যা কম। তার উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছুটি নেই। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ডিউটি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কমল সেনাপতিকে গত কয়েকদিন ধরে মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছে। সাসপেন করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ক'দিন ধরেই একটু অস্থির ছিলেন কমল সেনাপতি।
তাঁরা আরও বলেন, রেলের কর্মীদের ওপর অত্যধিক মানসিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে ডিআরএম-কেও জানানো হয়েছে। এর কোনও সুরাহা না হলে আগামী দিনে আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রেলের মেনস ইউনিয়ন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত সহকর্মীরা। কমল সেনাপতির বাড়ি ব্যান্ডেলের বলাগড়ে। ব্যান্ডেল জিআরপি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ওদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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