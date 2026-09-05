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বসেছে নতুন ট্র্যাক, উত্তরের সঙ্গে ফের জুড়ছে রেল যোগাযোগ

Rail Service: আপ সার্ভিস আজ থেকেই স্বাভাবিক হবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আপ-ডাউন দু'দিকেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা। বাতিল ট্রেনের যাত্রীরা টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবেন।

 

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 05, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:44 PM IST
বসেছে নতুন ট্র্যাক, উত্তরের সঙ্গে ফের জুড়ছে রেল যোগাযোগ
Image Credit: শিবরাম মাঝি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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