/বসেছে নতুন ট্র্যাক, উত্তরের সঙ্গে ফের জুড়ছে রেল যোগাযোগ

Rail Service: আপ সার্ভিস আজ থেকেই স্বাভাবিক হবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আপ-ডাউন দু'দিকেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা। বাতিল ট্রেনের যাত্রীরা টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবেন।
অয়ন ঘোষাল: দুদিনের কষ্টের অবসান। ফারাক্কার কাছে রেললাইনে ধসের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ। আবার সেই রেল যোগাযোগ শুরু হচ্ছে আজ। জানালেন পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি।
তিনি বলেন, জেনারেল ম্যানেজারের নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়াররা দারুণ কাজ করেছেন। ট্র্যাক বসে গিয়েছে। ট্র্যাক ব্যালেন্সিংয়ের কাজ চলছে। বেলা ২টো ২৫ মিনিটে শতাব্দী এক্সপ্রেস ছাড়বে হাওড়া থেকে। নিজের শিডিউল ট্র্যাক দিয়েই এই ট্রেন যাবে। বিকেল ৪টে নাগাদ লাইন ফিট সার্টিফিকেট দিয়ে দেব। ২ রাত জেগে কাজ হয়েছে। আপ সার্ভিস আজ থেকেই স্বাভাবিক হবে।
শিবরাম মাঝি আরও বলেন, ডাউন সার্ভিসও খুব দ্রুত নর্মাল হবে। ওই অংশে ট্রেনের গতিবেগ স্বাভাবিক থাকবে। নতুন ট্র্যাক বসেছে। তার ১০০ মিটার আগে ট্রেন ২ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে। তারপর সিগন্যাল পেলে স্বাভাবিক গতিতে পাস করে যাবে। সমস্ত বাতিল ট্রেনের যাত্রীরা টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবেন বলেও জানিয়েছেন পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি।
তিনি বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আপ-ডাউন দু'দিকেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে পরিষেবা। বাকি সম্পূর্ণ ট্র্যাক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। গুয়াহাটি-সম্বলপুর সুপারফাস্ট আজ বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ নতুন তৈরি হওয়া লাইন দিয়েই প্রথম যাত্রী সহ পাস করানো হবে।
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