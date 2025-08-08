Burdwan-Howrah Local: চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আটকে গেল রেলকর্মীর হাত! ভয়ংকর ঘটনা মেমারি স্টেশনে...

Burdwan-Howrah Local: চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনে আটকে গেল রেলকর্মীর হাত! ভয়ংকর ঘটনা মেমারি স্টেশনে...
Local train incident: বিপত্তি ঘটে মেমারি স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার সময়। এক ঘণ্টা ধরে ওই অবস্থাতেই ট্রেন.... এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
অরূপ লাহা: ট্রেনের ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকে গেল রেলকর্মীর হাত। দীর্ঘক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল ডাউন বর্ধমান-হাওড়া লোকাল। সাতসকালে বর্ধমান-হাওড়া মেইন শাখার মেমারি স্টেশনের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘণ্টা দুয়েক ডাউন বর্ধমান-হাওড়া লোকাল আটকে থাকে মেমারি স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্য়াটফর্মে।
ইঞ্জিনে আটকাল হাত!
সকাল ৭টা ২৬ মিনিটে বর্ধমান স্টেশন থেকে ছাড়ে ডাউন বর্ধমান-হাওড়া মেইন শাখার লোকাল ট্রেনটি। বিপত্তি ঘটে মেমারি স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার সময়। জানা গিয়েছে, বর্ধমান থেকে এক রেলকর্মী মেমারি যাচ্ছিলেন ওই ট্রেনে। তিনি ট্রেনের ইঞ্জিনেই ছিলেন। তিনি রেলের একজন মেকানিক্যাল কর্মী। সেইসময় ট্রেনের ইঞ্জিনের ভিতরে কোনও কিছু একটা পড়ে যায়। তিনি সেটাকে তুলতে যান। আর তাতেই বিপত্তি ঘটে। আটকে যায় ওই রেলকর্মীর হাত। প্রায় এক ঘণ্টা আটকে থাকে ইঞ্জিনের ভিতর তাঁর হাত।
এই ঘটনার ছেড়ে প্রায় ২ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ডাউন ট্রেনটি। ট্রেনের যাত্রীদের অন্য ট্রেনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ট্রেনের অন্যান্য কর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর ওই রেলকর্মীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় মেমারি স্টেশন চত্বরে। প্রায় ২ ঘণ্টা পর ট্রেনটি পুনরায় হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেয়।
এই ঘটনায় পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বলেন, ইঞ্জিনে টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে ডাউন বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ট্রেনটি মেমারি স্টেশনে দেড় ঘণ্টা আটকে ছিল। পড়ে প্রযুক্তিগত সমস্যা মিটে গেলে ট্রেনটি গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়।
