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Ashwini Vaishnaw: বাংলার রেলের মাস্টারপ্ল্যান! ছুটবে বুলেট ট্রেন, ৬০ অত্যাধুনিক রেক, ফ্রেট করিডোরের ব্যবস্থা

CM Rail Minister Meet: রেলমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, রাজ্যের সমস্ত বিধায়কদের সুপারিশ ও দাবি গুরুত্ব সহকারে নোট করা হয়েছে এবং এক এক করে সমস্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। বাংলায় ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশন, ৫৩৮টি ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসের কাজ হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:41 PM IST
Ashwini Vaishnaw: বাংলার রেলের মাস্টারপ্ল্যান! ছুটবে বুলেট ট্রেন, ৬০ অত্যাধুনিক রেক, ফ্রেট করিডোরের ব্যবস্থা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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