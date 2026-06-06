/Ashwini Vaishnaw: বাংলার রেলের মাস্টারপ্ল্যান! ছুটবে বুলেট ট্রেন, ৬০ অত্যাধুনিক রেক, ফ্রেট করিডোরের ব্যবস্থা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার রেলের পরিকাঠামোয় বিপুল পরিবর্তন আনতে চলেছে সরকার। রাজ্যকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সরকারি কর্মচারীদের আন্তরিক সাধুবাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বাংলার উন্নয়নে একগুচ্ছ মেগা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এতদিন যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে পারেননি, নতুন পরিস্থিতিতে এবার তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবেন।
আগের তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে রেলমন্ত্রী বলেন, ইউপিএ সরকারের আমলে বাংলায় বছরে মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হত, যা এখন বাড়িয়ে বাৎসরিক ১৪ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। চিংড়িঘাটার মতো প্রকল্পে মেট্রোর কাজ আটকাতে তৎকালীন সরকার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল, যা ছিল স্পষ্টত উন্নয়ন-বিরোধী মানসিকতা। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর যৌথ নেতৃত্বে বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন গতিতে উন্নয়ন চলছে।
বর্তমানে বাংলায় ৯টি বন্দে ভারত, ১টি স্লিপার এবং ১৩টি অমৃত ভারত ট্রেন সফলভাবে চলছে। উল্লেখ্য, দেশজুড়ে বন্দে ভারতের পথচলা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই শুরু হয়েছিল। যেখানে ১৯৭২ থেকে পরবর্তী ৪২ বছরে কলকাতা মেট্রো মাত্র ২৮ কিলোমিটার এগিয়েছিল, সেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রতিকূলতার মধ্যেও রেল সেই পথকে ৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত করেছে।
এবার বাংলার জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি মাত্র ৬ ঘণ্টায় পৌঁছানোর জন্য বুলেট ট্রেনের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি জমি জট কাটতে শুরু করায় বাংলার রেল যোগাযোগে আরও দুটি বড় উপহার যুক্ত হচ্ছে। বাংলায় যাত্রী সুবিধার্থে ৬০টি অত্যাধুনিক নতুন প্রজন্মের রেক বা ট্রেন আসতে চলেছে। পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম ভারতকে জুড়তে তৈরি হচ্ছে এই বিশেষ মালবাহী করিডোর, যা রাজ্যের অর্থনীতি বদলে দেবে।
কী এই বুলেট ট্রেন প্রকল্প?
এবার সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ ছুঁয়ে ছুটবে হাই-স্পিড বুলেট ট্রেন। এই ট্রেনটি দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে রওনা হয়ে লখনউ, বারাণসী এবং পাটনা হয়ে সরাসরি পৌঁছবে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে। বুলেট ট্রেনের অবিশ্বাস্য গতির কারণে মাত্র ৬ ঘণ্টায় দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে।
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