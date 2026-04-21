  • Bengal Weather Update: ভোট বাংলায় দুর্যোগের ভ্রুকুটি: বিকেলেই বৃষ্টিতে ভিজবে একাধিক জেলা, কলকাতায়?

Bengal Weather Update: ভোট বাংলায় দুর্যোগের ভ্রুকুটি: বিকেলেই বৃষ্টিতে ভিজবে একাধিক জেলা, কলকাতায়?

West Bengal Weather Update: চড়া রোদ আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে উঠবে। বুধবারের মধ্যে পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০° ছাড়িয়ে যেতে পারে (বিশেষ করে পানাগড় ও কলাইকুণ্ডায়)। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, বরং তাপমাত্রা ৩৬-৩৭° পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 21, 2026, 09:06 AM IST
Bengal Weather Update: ভোট বাংলায় দুর্যোগের ভ্রুকুটি: বিকেলেই বৃষ্টিতে ভিজবে একাধিক জেলা, কলকাতায়?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বিকেলের দিকে অল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরের পার্বত্য জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলায় চড়া রোদের তেজ। পশ্চিমের জেলায় বুধবারের মধ্যে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছাবে ৪০-এর ঘরে। পানাগড় কলাইকুন্ডা-সহ কিছু এলাকায় ৪০ ছাড়িয়ে যেতে পারে তাপমাত্রা। 

জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়
পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সিস্টেমের টানে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। ফলে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ আজ এবং কাল প্রায় সারাদিন দরদর করে ঘামবে। গাঙ্গেয় বঙ্গের তাপমাত্রা বুধবারের মধ্যে ৩৬-৩৭ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে কোনো কোনো এলাকায়। 

আরও পড়ুন:BJP MLA challenges Police: দম থাকলে আমার ছেলেকে আটকে দেখা: ৫ জনকে গাড়িতে পিষে দেওয়ার পর বিজেপি বিধায়ক বাবার হুংকার

দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ
আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে পশ্চিমের জেলায়। খাতায় কলমে তাপপ্রবাহ ঘোষণা না হলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে ফিল লাইক তাপপ্রবাহের মতো গরম অনুভূত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তীব্র গরম ও চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। আজ মঙ্গল ও কাল বুধবার গরম ও অস্বস্তি চরমে উঠবে।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির দাপট
উত্তরবঙ্গে ২৩ এবং ২৪ এপ্রিল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ২৩ এপ্রিল ভোট পর্ব চলাকালীন উত্তরের পার্বত্য জেলা এবং ভোট পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডুয়ার্স এবং সমতলের জেলায় দমকা ঝোড়ো হাওয়া-সহ বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

প্রথম দফা নির্বাচনে বৃষ্টির পূর্বাভাস
২৩ এপ্রিল প্রথম দফা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সেখানে বিকেল পর্যন্ত আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ এবং গুমোট অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। বিকেলের পর বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

উত্তরবঙ্গে
২২ থেকে ২৫ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৃষ্টি চলতে থাকায় সেখানে মোটের ওপর সহনীয় পরিবেশে ভোট পর্ব। 

দক্ষিণবঙ্গে
২৩ এপ্রিল পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমের ফল পাওয়ার দিন বৃষের, খরচে নিয়ন্ত্রণ জরুরি তুলার

কলকাতায়
কলকাতায় জন্য তেমন কোনো আশা নেই। চড়া রোদের সঙ্গে তীব্র জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে চূড়ান্ত গরম এবং ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি। কলকাতায় আগামী অন্ততঃ আরও ৬ দিন সেভাবে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা গরমে নাজেহাল হতে পারে কলকাতা। 

কলকাতার তাপমাত্রা
কলকাতার তাপমান। কাল রাতের তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৮ থেকে বেড়ে ৩৫ ডিগ্রি। আজ দুপুরে এই তাপমাত্রা আরও বেড়ে ৩৬ ডিগ্রি হবে। কাল বুধবার আরও বাড়তে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বা  আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৩ থেকে ৮৮ শতাংশ।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

