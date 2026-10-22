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হেমন্তের শিরশিরানিতেই নিম্নচাপের থাবা! অক্টোবরের শেষেই সাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আরেক দফা হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। নিম্নচাপ গঠন সম্পূর্ণ করে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অর্থাৎ ভারতের পূর্ব উপকূল অভিমুখে এগোবে। তার আগে শুষ্ক আবহাওয়ার হাত ধরে রাজ্যের জেলায় জেলায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নামল।

Edited BySoumita Khan
Published: Oct 22, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 11:16 AM IST
হেমন্তের শিরশিরানিতেই নিম্নচাপের থাবা! অক্টোবরের শেষেই সাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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