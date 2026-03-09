Bengal Weather Update: ৫০ কিমি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ধেয়ে আসছে ব্যাপক বৃষ্টি, সপ্তাহজুড়ে ঘোর দুর্যোগ

Bengal Weather Update: ৫০ কিমি ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ধেয়ে আসছে ব্যাপক বৃষ্টি, সপ্তাহজুড়ে ঘোর দুর্যোগ
West Bengal Weather Update: সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্রপাতের বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার
অয়ন ঘোষাল: আজ থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায়। কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। পশ্চিমের কোনও কোনও জেলায় হতে পারে ঘন ঘন বজ্রপাত।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ। উত্তরে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করবে আজ দুপুরে। তার প্রভাবে উত্তরেও পার্বত্য জেলায় বৃদ্ধি পাবে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ।
রবিবার বৃষ্টি হয়েছে:
দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে রবিবার বৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং মালদা করে দুই দিনাজপুরে। রবিবার দক্ষিণের ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় খুব সামান্য বৃষ্টি হয়েছে।
বৃষ্টি বাড়বে:
আজ সোমবার বৃষ্টি বাড়তে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দু এক জায়গায় হবে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। এসব জেলাতেই দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু-এক জায়গায় ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে সাময়িকভাবে দুর্যোগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এর মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা।
বাকি পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে চল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ২-১ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। পশ্চিমের জেলায় আজ অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা।
মঙ্গলে বৃষ্টির প্রভাব:
কাল মঙ্গলবার বৃষ্টি বেশি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। এই সব জেলাতেই দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। মঙ্গলবার দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়াতে। এই সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বুধে:
পরশু বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এবং ঝড়ের সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে বাতাস বইতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার:
বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি। দক্ষিণে বৃহস্পতিবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে।
