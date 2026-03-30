  • Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে স্কোয়াল ফন্ট, চৈত্রের শেষে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা

Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে স্কোয়াল ফন্ট, চৈত্রের শেষে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা

West Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে রাজ্যে আবারও আবহাওয়ার ভোলবদল। আজ সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় মেঘলা আকাশ। উত্তরবঙ্গে আজ রাত থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে কাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 30, 2026, 08:52 AM IST
Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে স্কোয়াল ফন্ট, চৈত্রের শেষে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা
রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির ভ্রুকুটি

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে আবারও একটি স্কোয়াল ফন্ট। আজ সকাল থেকেই রাজ্যের জেলায় জেলায় মেঘলা বা আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের দিকে উত্তরবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপট। দক্ষিণবঙ্গে কাল মঙ্গলবার সমস্ত জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। 

 ১ এপ্রিল থেকে রাজ্যে হাওয়া বদল। দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি কমবে বাড়বে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। কলকাতায় তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রিতে। চৈত্রের দাপুটে গরম বহাল থাকবে বৈশাখেও। 

 আজ দক্ষিণবঙ্গে 
আংশিক বা কোনো কোনো জেলায় সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। কাল মঙ্গলবার ফের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আজ সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায় সামান্য বৃষ্টি এবং কম গতিবেগের দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা। দিনের তাপমাত্রা বাড়বে। কাল মঙ্গলবারে ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ন্যূনতম ৩০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো হাওয়া। 

বুধবার থেকে ক্রমশ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার থেকেই ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শুক্র শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছতে পারে। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি কোনো কোনো জেলার দুই একটি জায়গায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং জলপাইগুড়িতে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া। মালদা-সহ বাকি সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। 

এপ্রিলের শুরুতে বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড় হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।

কলকাতায়

কলকাতায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাড়বে তাপমাত্রা। কাল মঙ্গলবার বৃষ্টি। বুধবার থেকে রবিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে চূড়ান্ত গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সম্ভাবনা। 

কলকাতায় কাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২ থেকে বেড়ে ২৬.৩ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.২ থেকে বেড়ে ৩২.২ ডিগ্রি। দুটি তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের থেকে নিচে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ আজ অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি কলকাতায়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

