  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...

Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...

Weather Change News: আগামী শনিবার দুপুরের পর থেকে ধাপে ধাপে রাজ্যে হাওয়াবদল। দোলের আবহ কাটতে না কাটতেই বসন্তে ছেদ। গ্রীষ্মের বদলে আসছে বৃষ্টি। রবি থেকেই বৃষ্টি শুরু। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 4, 2026, 03:24 PM IST
Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ বিকেলের আবহাওয়া-সংবাদ (Today's Weather Report)। বার্তায় কী জানালেন আবহাওয়াবিজ্ঞানী সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়? মোটামুটি আশঙ্কা ছিলই, সেটাই সত্যি হল। আসছে বৃষ্টি (Forecast of Rain)। ভিজবে রাজ্য, শহর।

শনিতেই শনি

রাজ্যে শনিবার থেকে মেঘলা আকাশ। রবিবার থেকে মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূলের জেলায় কোনো কোনো অংশে বৃষ্টি হতে পারে বুধবারও। উত্তর-পূর্ব আসামের উপর ঘূর্ণাবর্ত। ওড়িশা থেকে বিদর্ভ পর্যন্ত অক্ষরেখা দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়ের উপর দিয়ে অবস্থান করছে। জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায় গতকাল রাতে নতুন করে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। পরশু শুক্রবার আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

ধাপে ধাপে হাওয়াবদল 

আগামী শনিবার দুপুরের পর থেকে ধাপে ধাপে রাজ্যে হাওয়াবদল। রবিবার থেকে বৃষ্টি শুরু। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। 

সোমেই প্লাবন
 
সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়বে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কলকাতায়

কলকাতায় সোমবার বৃষ্টির সম্ভবনা খুবই কম। মঙ্গল এবং বুধবার রাজ্যের উপকূল এবং লাগোয়া জেলা, অর্থাৎ, দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভবনা। এই দুদিনের মধ্যে যে কোনো একদিন খুব অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায় কোনো কোনো জায়গায়।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। মঙ্গলবার সমতলের জেলা মালদায় খুব হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভবনা। আগামী দুদিন সামান্য বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৪ এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। 

Tags:
Rain in North BengalRain In South BengalRain with Thunderstormrain in 17 districtsrain in kolkatarain in two 24 parganasrain in east and west Midnaporeweather change from Saturdayবজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিদোলহালিবসন্তোৎসবগ্রীষ্মতাপমাত্রাউষ্ণতাবৃষ্টি
