Today's Weather Updates: রাজ্য জুড়ে জেলায়-জেলায় বৃষ্টি; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোর বৃষ্টির আশঙ্কা কবে, কোথায়?

সন্দীপ প্রামাণিক: আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে এসে গেল রবিবার বিকেলের আবহাওয়া আপডেট (Today's Weather Updates)। আপডেট দিলেন আবহাওয়াবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী রয়েছে এই আপডেটে? কী জানা গেল? কেমন থাকবে আজ, রবিবার বিকেলের ওয়েদার (Sunday Weather Updates)? আগামীকালের আবহাওয়া?
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকছে।
পশ্চিমের জেলাগুলিতে
আজ, ১৭ মে পশ্চিমের জেলাগুলিতে, যেমন-- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী দুদিনও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে।
তাপমাত্রা
পশ্চিমের জেলাগুলিতে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা।
কলকাতায়
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ সন্ধ্যার দিকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। আগামী দুদিনও কলকাতায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমতে পারে। তবে ২০ তারিখ থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ২১ থেকে ২৩ তারিখের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আবারও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
