Bengal Weather Update: গভীর ঘূর্ণাবর্তের প্যাঁচে দুর্যোগের ভ্রুকুটি, বৃষ্টির তাণ্ডবে তোলপাড় হবে কোন কোন জেলা?

Bengal Weather Update: গভীর ঘূর্ণাবর্তের প্যাঁচে দুর্যোগের ভ্রুকুটি, বৃষ্টির তাণ্ডবে তোলপাড় হবে কোন কোন জেলা?
West Bengal Weather Update: কলকাতায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও রোদের তেজ বাড়বে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮° এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.২°। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি এবং দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তি; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও। দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরের পার্বত্য জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া; তাপমাত্রা আরও বাড়বে।
সিস্টেম
উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ ও অসম সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বিহার এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। এই সিস্টেমের টানে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস বইবে। বাকি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার কিছু অংশে দু-এক জায়গায় চলবে। মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বৃহস্পতিবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে; আবহাওয়া গরম ও অস্বস্তিকর থাকবে। সোমবারের মধ্যে কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৬ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। দু এক জায়গায় ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে।
গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। সতর্কতা না থাকলেও গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। মঙ্গল ও বুধবার গরম ও অস্বস্তি চরমে উঠবে।
উত্তরবঙ্গে
দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। আজ রবিবার ঝড়-বৃষ্টি পরিমাণ বাড়বে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলায় ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। এবং নিচের দিকের মালদা-সহ তিন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
সোমবারে ঝড়-বৃষ্টি ওপরের পাঁচ জেলায় চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। মঙ্গল ও বুধবারে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবারে ফের ওপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে মঙ্গলবার থেকে।
কলকাতা
আংশিক মেঘলা আকাশ। কখনো পরিষ্কার আকাশ। রোদের তেজ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড় বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। তাপমাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হবে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। আগামী কয়েক দিন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬২ থেকে ৯৩ শতাংশ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)