Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রথের আগেই ঘূর্ণাবর্তের খাঁড়া! দুর্যোগের চোখরাঙানি দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তুমুল বৃষ্টি

রথের আগেই ঘূর্ণাবর্তের খাঁড়া! দুর্যোগের চোখরাঙানি দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তুমুল বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: সোমবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে মাঝারি এবং বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও বৃহস্পতিবার রথের দিন এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টি অনেকটাই বাড়বে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:06 AM IST
রথের আগেই ঘূর্ণাবর্তের খাঁড়া! দুর্যোগের চোখরাঙানি দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তুমুল বৃষ্টি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: সরকারি কটেজ দখল থেকে 'হোয়াইট হাউস'! দাপুটে তৃণমূল নেতার ডেরায় ভাঙচুর
West bengal39 min ago
2
TMC legal disputeJul 12
3
Shankudeb Panda marriageJul 12
4
TMC July 21 rallyJul 12
5
Ayushman BharatJul 12