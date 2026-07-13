/রথের আগেই ঘূর্ণাবর্তের খাঁড়া! দুর্যোগের চোখরাঙানি দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তুমুল বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে টানা দুদিন নামমাত্র বা ছিটেফোঁটা বৃষ্টির পর আজ সোমবার বৃষ্টি বাড়বে। বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টি আরও বাড়বে।
জোড়া ঘূর্ণাবর্তের দাপট
উত্তর বাংলাদেশে এবং উত্তর-পশ্চিম বিহারে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। বিহার থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। রাজস্থান থেকে মৌসুমি অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।
রথে দুর্যোগ
আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ নদিয়া জেলায়। আজ মাঝারি থেকে কোনো কোনো অঞ্চলে অল্প সময়ের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে। ওইদিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। সেদিন কলকাতাতেও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শুক্রবার ভারী বৃষ্টি সতর্কতা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে। এই দুদিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সর্তকতা জারি থাকবে।
উত্তরে ওরেঞ্জ অ্যালার্ট
উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৫ জেলায় কোনো কোনো অংশে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি। বিকেলের পর বৃষ্টির পরিমাণ কমে আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে।
উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৫ জেলায় কাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও কোন সতর্কতা জারি করেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
শুক্রবার কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি আবহাওয়া দফতরের। পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। কোথাও কোথাও বিপদ সীমার ওপরে বইতে পারে নদী। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। শষ্যের ক্ষতির আশঙ্কা।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতায় আজ সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়তে পারে। মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। রথের দিন বৃহস্পতিবার এবং পরেরদিন শুক্রবার ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)