Bengal Weather Update: পুজোয় এবার ভিলেন বৃষ্টি! বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই প্রবল বর্ষণ... প্লাবনের আশঙ্কা...

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর চতুর্থী পর্যন্ত রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 6, 2025, 10:35 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল এলাকা হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্পে ঢুকছে রাজ্যে। আগামী ৭২ ঘণ্টা চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। সঙ্গে গরম ও অস্বস্তি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উইকেন্ডে। দুদিন কার্যত ড্রাই স্পেলের পর পরশু সোমবার এবং পরের দিন মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে। 

পুজোর আবহাওয়ার আপডেট:
অন্যদিকে, বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং মৌসুমী বায়ুর জেরে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরের ওপরের দিকের ৫ জেলায়। পশ্চিমাঞ্চল এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। 

পুজোর কেনাকাটার আদর্শ সময়:

নির্বিঘ্নে পুজোর কেনাকাটা সারতে বেছে নিন ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর অথবা ১২ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরের সময়কাল। ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে কেনাকাটা এবং যাতায়াতে আংশিক বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে অনুমান। 

পুজোর ভিলেন বৃষ্টি:

  • বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর চতুর্থী পর্যন্ত গাঙ্গেয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলার কোনও কোনও অংশে ভারী এবং বাকি রাজ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিচু এলাকায় জল জমতে পারে। কোনো কোনো নিচু জেলায় আংশিক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। 
  • ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকায় বৃষ্টি চলবে। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনের বিভিন্ন সময় দুই বা তিন পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। এরমধ্যে বেশি বৃষ্টি হবে ২৬, ২৭ এবং ২৮ তারিখ। ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১ ও ২ অক্টোবর বৃষ্টি কিছুটা কমবে। মাঝেমধ্যে রোদের দেখা মিলবে। গুমোট চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি থাকবে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। 
  • ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতে পারে। ওই সময় পুজোয় ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দশমীর পর থেকে দীপাবলী পর্যন্ত ভ্রমণ মোটের ওপর নিরুপদ্রব ও নির্বিঘ্ন থাকতে চলেছে বলে পর্বাভাস।

উত্তরবঙ্গের আপডেট:
উত্তরবঙ্গে আগামী দুদিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। এছাড়া দার্জিলিং কালিম্পং ও কোচবিহার বিক্ষিপ্তভাবে দু-একদিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

কলকাতার আপডেট:

কলকাতায় আজ মাঝেমধ্যে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। মাঝে মধ্যে আংশিক ভাবে মেঘের আনাগোনা। তবে আহামরি বৃষ্টির সম্ভবনা নেই। উল্টে জলীয় বাষ্প বৃদ্ধি পাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার জেরে আজ বেলা বাড়লে টিপিক্যাল ভাদ্র মাসের গলদঘর্ম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা গড়ে ১ ডিগ্রি করে বাড়তে চলেছে আজ। বাতাসে ভোরের দিকে জলীয় বাষ্পের পরিমান ৭০ শতাংশ। বেলা বাড়লে ৯৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় কোনো বৃষ্টি হয়নি।

