Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি? শুক্র-শনিবার কি দুর্যোগ ঘটবে? কলকাতায় মহাবিপর্যয়?

কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি? শুক্র-শনিবার কি দুর্যোগ ঘটবে? কলকাতায় মহাবিপর্যয়?

Rain Updates in West Bengal: আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে। আগামীকাল কী হবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:19 PM IST
কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি? শুক্র-শনিবার কি দুর্যোগ ঘটবে? কলকাতায় মহাবিপর্যয়?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৪০ ঘণ্টা পরে শেষ আগরকরের মেয়াদ! নতুন নির্বাচক প্রধান কে? বড় ঘোষণা বিসিসিআইয়ের
2
3
4
5