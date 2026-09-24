/কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি? শুক্র-শনিবার কি দুর্যোগ ঘটবে? কলকাতায় মহাবিপর্যয়?

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল বৃহস্পতিবারের বিকেলের আবহাওয়ার আপডেট। কী জানা গেল? জানা গেল কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা কোথায়? ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাই-বা কোথায়? কলকাতায় কী ঘটবে?
কমলা সতর্কতা
বিকেলের আবহাওয়ার আপডেট থেকে জানা গিয়েছে, আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। আগামীকাল শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়িতে।
হলুদ সতর্কতা
আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর। আগামীকাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। পরদিন শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়িতে।
অন্ধ্রের কলিঙ্গপত্তনমে
সকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল-- বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অতি গভীর নিম্নচাপটি মাঝরাতে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করেছে সিস্টেমটি। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এটি স্থলভাগে ঢোকার সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি উঠেছিল ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অংশে শুক্রবার পর্যন্ত ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে পারে বলে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। কলকাতা বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। পুরুলিয়া এবং বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায়। শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
কলকাতায় কী হবে?
বলা হয়েছিল, আজ বৃহস্পতিবার কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এবং সেকথা সত্য করে মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি আসছে শহর জুড়ে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি আছে কলকাতার কিছু অংশে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা আছে। তবে, শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টি।
'অর্ণব', 'ঘূর্ণিঝড়' 'সাইক্লোন'
প্রসঙ্গত গতকালই 'অর্ণব' নামটি রিজার্ভ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি। যদিও মানুষ 'গভীর নিম্নচাপ' বা 'অতি গভীর নিম্নচাপ' শব্দে খুব একটা আলোড়িত হয় না। তাঁরা সব সময় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের সঙ্গেই বেশি 'রিলেট' করেন। তাই আবহাওয়া দফতর নিষেধ করার পরেও মানুষ 'অর্ণব', 'ঘূর্ণিঝড়' বা 'সাইক্লোন' শব্দত্রয়ই বারবার ব্যবহার করছেন।
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