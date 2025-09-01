English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: স্কোয়াল ফ্রন্ট, উল্লম্ব মেঘ, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! ভয়াবহ গরমের পরে ভয়ংকর দুর্যোগের রক্তচক্ষু...

Bengal Weather Update: পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। বজ্রপাতের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করল আবহাওয়া দফতর। খোলা জায়গায়, বিদ্যুতের পোস্টের নীচে, কৃষিজমিতে সেসময় কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে দামিনী অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 1, 2025, 08:45 AM IST
অয়ন ঘোষাল: সাতসকালেই বুক-কাঁপানো আবহাওয়াখবর (Morning Weather Bulletin)। জানা যাচ্ছে, আজ, সোমবার রাত ১১ টা থেকে আগামীকাল, মঙ্গলসকাল পর্যন্ত বজ্রপাত (Thunderstorm) বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমান। আজ, সোমবার রাত ১১ টায় দক্ষিণবঙ্গের উপর সমান্তরাল ভাবে তৈরি হতে পারে স্কোয়াল ফ্রন্ট (squall front)। বিপরীতধর্মী দুই তাপমাত্রার জেরে ফ্রন্টজেনেসিস প্রক্রিয়ায় এই স্কোয়াল ফ্রন্ট তৈরি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরের পূবালি উষ্ণ হওয়ার সঙ্গে দেশের পশ্চিম দিক থেকে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার সংঘাতে তৈরি হতে পারে বজ্রগর্ভ শক্তিশালী উল্লম্ব মেঘ অর্থাৎ কিউমুলোনিম্বাস (intense thunderstorms with damaging winds)। 

স্কোয়াল ফ্রন্ট, উল্লম্ব মেঘ এবং দামিনী অ্যাপ 

আজ, সোমবার রাত ১১ টায় দক্ষিণবঙ্গের উপর সমান্তরাল ভাবে তৈরি হতে পারে স্কোয়াল ফ্রন্ট। বিপরীতধর্মী দুই তাপমাত্রার জেরে ফ্রন্টজেনেসিস প্রক্রিয়ায় এই স্কোয়াল ফ্রন্ট তৈরি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরের পূবালি উষ্ণ হওয়ার সঙ্গে দেশের পশ্চিম দিক থেকে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার সংঘাতে তৈরি হতে পারে বজ্রগর্ভ শক্তিশালী উল্লম্ব মেঘ অর্থাৎ কিউমুলোনিম্বাস। যে মেঘ থেকে আজ রাত ১১ টা থেকে আগামীকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত বজ্রপাতের পরিমাণ এবং ঘনত্ব বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমান। বজ্রপাতের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। খোলা জায়গায়, বিদ্যুতের পোস্টের নীচে, ফাঁকা কৃষিজমিতে সেসময় কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দামিনী অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে-অ্যাপের মাধ্যমে কোনো একটি এলাকায় পরবর্তী ২ ঘণ্টায় সম্ভাব্য বজ্রপাতের আগাম অ্যালার্ট পাওয়া যাবে। স্কোয়াল ফ্রন্টের জেরে ওড়িশায় চলে যাওয়া মৌসুমী অক্ষরেখা আজ ফের বাংলায় ফিরতে পারে। ফলে গতকাল রবিবার এবং আজ সোমবার সারাদিন বৃষ্টি তেমন না হলেও আজ রাতের পর বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। 

মঙ্গলে অমঙ্গল

রবি ও সোমবার সারাদিন কার্যত বৃষ্টিবিহীন থাকার পর আগামীকাল মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদীয়া পূর্ব বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস হইবে।

হাওয়াবদল

বুধবারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বেশি সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে আজ সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। দুই একটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। এবং বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে উত্তরে। উপরের পাঁচ জেলার দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। শুক্রবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। তবে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হতে পারে। 

কলকাতায়

কলকাতায় সারাদিন কার্যত খটখটে শুকনো আর্দ্র আবহাওয়া। রাতের দিকে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতা। আগামীকাল থেকে বৃষ্টি বাড়বে কলকাতায়। তার আগে, আজ সারাদিন সকাল থেকে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিই বহাল। বেলা যত বাড়বে, অস্বস্তি তত বাড়বে। মূলত পরিষ্কার আকাশ, কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

Tags:
rain with thunderstormssquall frontcumulonimbus cloudMonsoon UpdatesMorning Weather bulletinHeavy rainfallTHUNDERSTORMBengal Weather UpdatesWeather Updatesবৃষ্টিবর্ষাবজ্রপাত
