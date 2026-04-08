  WB Weather Update: জেলায় জেলায় আজ কালবৈশাখীর তাণ্ডব; ৫০ কিমি বেগে ঝড়, ৩ দিন দফায় দফায় চলবে দুর্যোগ

WB Weather Update: জেলায় জেলায় আজ কালবৈশাখীর তাণ্ডব; ৫০ কিমি বেগে ঝড়, ৩ দিন দফায় দফায় চলবে দুর্যোগ

WB Weather Update: বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Apr 8, 2026, 07:36 AM IST
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির স্পেল। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি হবে আজ বুধবার। কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ওড়িশার ওপর ঘূর্ণাবর্ত আর উত্তরপ্রদেশে নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এই জোড়া ফলার টানে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

আজ বুধবার কালবৈশাখীর দুর্যোগ এর আশঙ্কা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া হাওড়া হুগলি জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা। কলকাতা শহর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া। 

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। উইকেন্ডে শনি ও রবিবার শুষ্ক আবহাওয়া তাপমাত্রা বাড়বে।

উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগ বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। সম্ভাবনা বেশি থাকবে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে হালকা ছিল হাওয়া। শুক্রবার শুধুমাত্র ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

উইকেন্ডে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। শনি এবং রবিবার তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। গোটা রাজ্যেই বাড়বে তাপমাত্রা।

ঝড় বৃষ্টির জেরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের প্রায় সাড়ে ৩ ডিগ্রি নিচে। আজ সকাল থেকেই কলকাতায় মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ বুধবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ ব্যাপকতা বাড়তে পারে। হতে পারে কালবৈশাখীও।

কলকাতায় রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৮ ডিগ্রি। গতকাল  দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি। দুটি তাপমাত্রা আজ সামান্য কমবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৮ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৬ মিলিমিটার।

