English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Road Accident: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল গভীর খাদে, মৃত...

Kalimpong Accident: বৃষ্টি, রাস্তা মেঘাচ্ছন্ন। সামনের কিছু দেখা খুবই দুষ্কর। আর তাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল খাদে। মৃত ৪...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 4, 2025, 02:46 PM IST
Road Accident: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল গভীর খাদে, মৃত...
প্রতীকী ছবি

কায়েস আনসারি: দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের কোপ। টানা বৃষ্টির জেরে কোথাও ভূমিধস, আবার কোথাও বাড়ছে নদীর জলস্তর। জারি লাল ও কমলা সতর্কতা। এই আবহেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

Add Zee News as a Preferred Source

কালিম্পংয়ের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মৃত ৪, আরও ৩ জন আহত। জানা গিয়েছে, গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দিকে ফিরছিল। গাড়িটি কালিম্পংয়ে মালি এলাকায় পৌঁছায় রাত ৯টার দিকে। তখনই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে তিস্তা নদীর দিকে পড়ে যায়।

আরও পড়ুন:Durga Puja 2025: দশমীর পর ফাঁকা মণ্ডপে কাজ করতে গিয়ে জোর ঝটকা! পড়লেন মাইকম্যান, আর উঠলেন না...

প্রথমে আহতদের মালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের চিকিৎসার জন্য গ্যাংটক হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়িতে থাকা সবাই গ্যাংটকের বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে পুলিসের অনুমান, বৃষ্টির জন্য রাস্তা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চালক হয়তো রাস্তার ধারে কিছু দেখতে পায়নি। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সোজা প্রায় ৫০ মিটার নিচে খাদে পড়ে যায়। উদ্ধার কাজে স্থানীয় লোকজন ও পুলিসের সহায়তায় করা হয়। ঘটনাস্থলেই চার যাত্রীর মৃত্যু হয়। মৃতরা হলেন চালক ও বাসিন্দা কমল সুব্বা (৪৪), তার মেয়ে সমীরা সুব্বা (২০), জানুকা দর্জি (৩৫) এবং নীতা গুরুং (৫৮)। আহতরা হলেন ৪৬ বছরের সুনিতা থাপা, ৭ বছরের সান্থিয়া রাই এবং ৫ বছরের সামিউল দর্জি।

আরও পড়ুন:Train Cancel: পুজোর পর ঘুরতে যাবেন? তার আগেই দুর্ভোগ, বাতিল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন...

উত্তরের আবহাওয়ার আপডেট:
প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার আজ অতি ভারী বৃষ্টি পেতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। কোচবিহার এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পার্বত্য-সহ উপরের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা। নিচের দিকের বাকি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। পার্বত্য জেলা এবং সিকিমে ভূমিধ্বস এবং পাহাড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা। প্রভাব পড়তে পারে তরাই এবং ডুয়ার্সের নদী তীরবর্তী এলাকায়। পাহাড়ি দুর্বল বাড়ি এবং অরণ্য প্রভাবিত রাস্তাঘাট দূর্যোগে বিপর্যস্ত হতে পারে। 

আগামীকাল রবিবার বিকেলের পর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ, তীব্রতা এবং ব্যাপকতা কমবে। সোমবার বৃষ্টি অনেকটাই কমে যাবে উত্তরবঙ্গে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
kalimpongroad accident newsHill Road CrashRain Havoc BengalCar Falls in GorgeMountain Accident
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: দশমীর পর ফাঁকা মণ্ডপে কাজ করতে গিয়ে জোর ঝটকা! পড়লেন মাইকম্যান, আর উঠলেন না...
.

পরবর্তী খবর

PoK Agitation: বিক্ষোভে উত্তাল পাক অধিকৃত কাশ্মীর, বন্ধ ইন্টারনেট-মোবাইল ফোন, সেনার গুলিত...