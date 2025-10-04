Road Accident: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল গভীর খাদে, মৃত...

Road Accident: বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল গভীর খাদে, মৃত...
কায়েস আনসারি: দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগের কোপ। টানা বৃষ্টির জেরে কোথাও ভূমিধস, আবার কোথাও বাড়ছে নদীর জলস্তর। জারি লাল ও কমলা সতর্কতা। এই আবহেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।
কালিম্পংয়ের কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মৃত ৪, আরও ৩ জন আহত। জানা গিয়েছে, গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দিকে ফিরছিল। গাড়িটি কালিম্পংয়ে মালি এলাকায় পৌঁছায় রাত ৯টার দিকে। তখনই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে তিস্তা নদীর দিকে পড়ে যায়।
প্রথমে আহতদের মালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের চিকিৎসার জন্য গ্যাংটক হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়িতে থাকা সবাই গ্যাংটকের বাসিন্দা ছিলেন এবং তারা শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।
দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে পুলিসের অনুমান, বৃষ্টির জন্য রাস্তা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চালক হয়তো রাস্তার ধারে কিছু দেখতে পায়নি। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সোজা প্রায় ৫০ মিটার নিচে খাদে পড়ে যায়। উদ্ধার কাজে স্থানীয় লোকজন ও পুলিসের সহায়তায় করা হয়। ঘটনাস্থলেই চার যাত্রীর মৃত্যু হয়। মৃতরা হলেন চালক ও বাসিন্দা কমল সুব্বা (৪৪), তার মেয়ে সমীরা সুব্বা (২০), জানুকা দর্জি (৩৫) এবং নীতা গুরুং (৫৮)। আহতরা হলেন ৪৬ বছরের সুনিতা থাপা, ৭ বছরের সান্থিয়া রাই এবং ৫ বছরের সামিউল দর্জি।
উত্তরের আবহাওয়ার আপডেট:
প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার আজ অতি ভারী বৃষ্টি পেতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। কোচবিহার এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পার্বত্য-সহ উপরের ৫ জেলায় লাল সতর্কতা। নিচের দিকের বাকি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। পার্বত্য জেলা এবং সিকিমে ভূমিধ্বস এবং পাহাড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা। প্রভাব পড়তে পারে তরাই এবং ডুয়ার্সের নদী তীরবর্তী এলাকায়। পাহাড়ি দুর্বল বাড়ি এবং অরণ্য প্রভাবিত রাস্তাঘাট দূর্যোগে বিপর্যস্ত হতে পারে।
আগামীকাল রবিবার বিকেলের পর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ, তীব্রতা এবং ব্যাপকতা কমবে। সোমবার বৃষ্টি অনেকটাই কমে যাবে উত্তরবঙ্গে।
