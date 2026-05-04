Rajarhat Gopalpur Assembly election result 2026 Live: রাজারহাট-গোপালপুরে অদিতির সুর বনাম তরুণজ্যোতির তক্কো: রেকর্ড ভোটদানে কার দখলে যাবে এই আসন?
West Bengal Election 2026: একদা বাম দুর্গ রাজারহাট-গোপালপুরে ২০২৬-এর লড়াইয়ে মুখোমুখি তৃণমূলের অদিতি মুন্সী ও বিজেপির তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। লোকসভা ট্রেন্ডে ঘাসফুল এগিয়ে থাকলেও, ৯২.৯৩% রেকর্ড ভোটদান এবং ১২ শতাংশ ভোটার বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হওয়া 'এসআইআর' বিতর্ক সমীকরণ বদলে দিতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অস্মিতা' না কি মোদী-শাহের 'পরিবর্তন'—শহুরে ভোটাররা কাকে বেছে নিলেন, এখন তারই অপেক্ষা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ১১৭ নম্বর রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি শিল্পাঞ্চল ও ক্রমবর্ধমান নগরজীবনের মেলবন্ধনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ক্ষেত্র। এই কেন্দ্রটি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার সিপিআই(এম)-এর রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল এখান থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৬ সালের নির্বাচনেও তিনি পুনরায় জয়ী হন। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের তন্ময় মণ্ডল প্রথমবার বাম দুর্গ ভেঙে এখানে জয়লাভ করেন।এরপর ২০১১ সাল থেকে পূর্ণেন্দু বসুর হাত ধরে তৃণমূল এই আসনে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে।
২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রধান প্রার্থীরা হলেন:
তৃণমূল (TMC): অদিতি মুন্সী
বিজেপি (BJP): তরুণজ্যোতি তিওয়ারি
সিপিআই(এম) (CPM): শুভজিৎ দাশগুপ্ত
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে
ফলাফলের স্ট্যাটাস: বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ১৫৮২ ভোটে এগিয়ে (দ্বিতীয় রাউন্ড )
২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের অদিতি মুন্সী ৮৭,৬৫০ ভোট (৪৯.০৪%) পেয়ে জয়ী হন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন ৬২,৩৫৪ ভোট (৩৪.৮৯%)।
জয়ের ব্যবধান ছিল ২৫,২৯৬ ভোট (১৪%)।
আরও পড়ুন- Baranagar Assembly election result 2026 Live: বরাহনগরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: সায়ন্তিকা বনাম সজল দ্বৈরথে শেষ হাসি কে হাসবে?
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভাটি দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল। এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের লিড বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা দমদম আসনে সৌগত রায়ের জয়ের পথ প্রশস্ত করে।
উপনির্বাচন:
২০২১ সালের পর থেকে রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমান বিধায়ক অদিতি মুন্সি তাঁর পূর্ণ মেয়াদ শেষ করেছেন।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
আরও পড়ুন- Barrackpur Assembly election result 2026 Live: ব্যারাকপুরের মহাযুদ্ধ: রাজ চক্রবর্তীর ‘গড়’ কি অক্ষুণ্ণ থাকবে, না কি থাবা বসাবে কৌস্তভ-সুমনরা?
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
আরও পড়ুন- Jadavpur election result 2026 Live: হাইভোল্টেজ যাদবপুর: ঘাসফুল ধরে রাখতে মরিয়া দেবব্রত, বাম দুর্গ পুনরুদ্ধারে বিকাশের ওপরই ভরসা আলিমুদ্দিনের
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)