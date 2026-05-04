CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Rajganj Assembly Election Results 2026: অ্যাথলেটিক্স থেকে ভোটের ময়দানে স্বপ্না, পারবেন নয়া ইনিংস সোনালি করতে?

 Rajganj Assembly Election Results 2026: স্বপ্না বর্মন ৩০০০ ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন। এগিয়ে রয়েছে বিজেপি।

শুভপম সাহা | Updated By: May 4, 2026, 11:10 AM IST
নজরে রাজগঞ্জ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি তফসিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত এবং এটি জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের সাতটি অংশের অন্যতম। এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজগঞ্জ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জলপাইগুড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত। আর এবার এই আসনে তৃণমূলের চমক ভূমিকন্যা স্বপ্না বর্মন। জলপাইগুড়ির ঘোষ পাড়ার রাজবংশী পরিবারের মেয়ে হেপ্টাথলনের মতো কঠিনতম ইভেন্টে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছিলেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এশিয়াড থেকে সাত ইভেন্টের মিলিত ইভেন্ট থেকে সোনা জিতেছিলেন স্বপ্না। যদিও স্বপ্না টিকিট পাওয়ার পর বিস্তর নাটকও চলেছিল। বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের গোসা থেকে দলের একাংশে তীব্র অসন্তোষ। এমনকী রেলের এনওসি পাওয়াও দীর্ঘায়িত হয়েছিল। এমনকী স্বপ্নার ভোটের টিকিট পাওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছিল চরম অনিশ্চয়তা। অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক থেকে ভোটের ময়দানে স্বপ্নার লড়াই বিজেপি-র দীনেশ সরকার ও কংগ্রেসের তুষার কান্তি রায়ের সঙ্গে। 

আজকের লড়াই
বিজেপি: দীনেশ সরকার
তৃণমূল: স্বপ্না বর্মন
কংগ্রেস: তুষার কান্তি রায়

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজগঞ্জ এখনও পর্যন্ত ১৫টি নির্বাচনের সাক্ষী হয়েছে। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা সাতবার এই আসনে জিতেছে সিপিআইএম। অন্যদিকে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত টানা তিন নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। যদিও এই আসনের প্রথম নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। ২০০৯ সালের উপনির্বাচন থেকে শুরু করে টানা চারটি মেয়াদে জিতে সিপিআইএমের ট্র্যাডিশন ভেঙে দেয় তৃণমূল। এই উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন সিপিআইএম বিধায়ক মহেন্দ্র কুমার রায় লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর। এরপর থেকে তৃণমূলের খগেশ্বর রায় টানা চারটি মেয়াদে এই আসন নিজের দখলে রেখেছিলেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে তিনি সিপিআইএমের অমূল্য চন্দ্র রায়কে ৭০২০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং ২০১৬ সালে সিপিআইএমের সত্যেন্দ্র নাথ মণ্ডলকে ১৪,৬৭৭ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে নিজের জয়ের ব্যবধান প্রায় দ্বিগুণ করে নেন। ২০২১ সালের নির্বাচনে সিপিআইএমের ভোটপ্রাপ্তির হারে ব্যাপক ধস নেমেছিল এবং মাত্র ৫.৬২ শতাংশ ভোট পেয়ে দলটি তৃতীয় স্থানে ছিটকে পড়েছিল। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৮.৫০ শতাংশ ভোটের বিপরীতে ৪১.১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে। ২০২১ সালের নির্বাচনে খগেশ্বর রায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল ১৫,৭৭৩ ভোট। ২০২৪ সালে রাজগঞ্জে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫৫,৬৫৩ জন, যা ২০২১ সালের ২৪৪,১৬৩ জন এবং ২০১৯ সালের ২৩৩,৫৪৬ জন ভোটারের তুলনায় বেড়েছে। এই এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্তদের হার সর্বাধিক—৫১.০৩ শতাংশ; এছাড়া তফসিলি উপজাতিভুক্তদের হার ৮.৪৬ শতাংশ এবং মুসলিমদের হার ২০.৮০ শতাংশ। রাজগঞ্জ মূলত একটি গ্রামীণ এলাকা। এখানকার মোট ভোটারের ৮১.১৪ শতাংশই গ্রামীণ এবং ১৮.৮৬ শতাংশ ভোটার শহুরে। এই নির্বাচনী কেন্দ্রটি ভোটারদের জোরাল অংশগ্রহণের জন্য সুপরিচিত। এখানে ভোটদানের হার ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৯০.০১ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং ২০২৪ সালে তা সর্বনিম্ন ৮৬.৭৬ শতাংশে নেমে এসেছিল। এছাড়া ২০২১ সালে ভোটদানের হার ছিল ৮৯.১৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে ৮৮.৬৭ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৮৯.৫৯ শতাংশ।

এবার কী হতে চলেছে

বিধানসভা ও তিনটি লোকসভা নির্বাচন মিলিয়ে বিগত ছ'টি নির্বাচনে একবার চোখ রাখা যাক। প্রতিটিতেই এগিয়ে থাকার সুবাদে তৃণমূলও এবারও ফেভারিট বা প্রধান দাবিদার হিসেবেই ভোট ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে বিজেপি যেহেতু ধারাবাহিক ভাবে ভোটের ব্যবধান কমিয়ে আনছে এবং বর্তমানে তাদের নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মতুষ্ট হওয়ার কোনও সুযোগ কিন্তু নেই। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ভোটারদের সমর্থন আদায় করতে পারলে এবং সরকার-বিরোধী জনমতকে কাজে লাগাতে পারলে বিজেপি কিন্তু নির্বাচনে বড় ধরনের অঘটন ঘটিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোটের সম্ভাব্য পুনরুজ্জীবনের দিকেও তৃণমূলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এই জোটের ভোট-প্রাপ্তি হঠাৎ বেড়ে পেলে তা রাজগঞ্জের নির্বাচনী ফলাফলে তৃণমূলের সম্ভাবনাকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

