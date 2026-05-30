  • /TMC Councillor Arrested: পুলিসের জালে মাছ চোর! ভেড়িতে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও TMC-র হেভিওয়েট

Rajpur Sonarpur Municipality: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণ সরকারকে গ্রেফতার করল পুলিস। তাঁর বিরুদ্ধে ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোরে লোকজন নিয়ে এলাকার একটি ভেড়ি থেকে মাছ চুরি করতে যান বরুণ। তখনই এলাকার লোকজন তাকে ধরে রেখে পুলিসকে খবর দেন। পুলিস গিয়ে বরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরে চুরির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: May 30, 2026, 10:30 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:30 AM IST
Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

