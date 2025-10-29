Rampurhat Incident: কাউন্সিলরের 'ধর্ষণে' গর্ভবতী তরুণী! জন্ম দিলেন সন্তানের... হইচই কাণ্ড...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rampurhat Councillor accused in rape charge: ধর্ষণে অভিযুক্ত কাউন্সিলর। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন, কিন্তু তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে অভিযুক্ত কাউন্সিলর বিয়ে করতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 29, 2025, 03:04 PM IST
প্রসেনজিৎ মালাকার: কাউন্সিলরের 'ধর্ষণে' তরুণীর গর্ভবতী হওয়ার অভিযোগ! এমনকি সন্তানের জন্মও দেন বলে দাবি। আর সেই অভিযোগ ও দাবি ঘিরেই হইচই কাণ্ড। কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের রামপুরহাটে। অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ওই কাউন্সিলর দলীয় বৈঠকে যোগ দেন বলেও অভিযোগ।

বীরভূমের রামপুরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য। অভিযোগ, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অবিবাহিত দাবি করে এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন ওই কাউন্সিলর। ধর্ষণের ফলে তরুণী গর্ভবতী হয়ে এক সন্তানের জন্ম দেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের নাম প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিংকু। তিনি রামপুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের দু’বারের কাউন্সিলর এবং দলের টাউন কমিটির সহ-সভাপতি। 

এই ঘটনায় নির্যাতিতা তরুণী রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যেখানে ধর্ষণ, প্রতারণা ও প্রাণনাশের হুমকির কথা উল্লেখ আছে। তরুণীর দাবি, ২০১৫ সালে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়ে প্রিয়নাথ সাউয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভোটার কার্ডের কাজে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তিনি তরুণীকে নিজের বাড়িতে ডেকে নেন। তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু তরুণী গর্ভবতী হয়ে পড়লে অভিযুক্ত বিয়ে করতে অস্বীকার করেন।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রিয়নাথ সাউ। তিনি দাবি করেছেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যদিও রামপুরহাট থানা সূত্রে খবর, তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে ও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রামপুরহাট ও আশপাশের এলাকায়। এদিকে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে রামপুরহাটের দলীয় কার্যালয়ে দলের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ।

