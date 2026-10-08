/দুই সন্তান, সংসারে অভাব, প্রতিদিন ৩ ঘণ্টার যাতায়াত! তবু গৃহহীন অসুস্থদের ‘দুর্গা’ রানাঘাটের ইতু

বিশ্বজিত্ মিত্র: দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে মাটির দুর্গা দেখা যায়। কিন্তু রানাঘাটের ইতু দে যেন সেই দুর্গতিনাশিনীরই বাস্তব রূপ। তাঁর হাতে দশটি অস্ত্র নেই, নেই বড় কোনও সংস্থা বা তহবিল। আছে মাত্র দু’টি হাত, কিছুটা মানবিকতা আর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা। সভ্য সুশীল সমাজের আসল নগ্ন রূপ এখানে ফাঁস হয়। ভদ্রলোকেরা নাক টিপে চলে যান। ঠিক সেখানেই থমকে দাঁড়ায় ইতুর পা। কোনও এনজিও'র ব্যানার নেই। ফেসবুক লাইভের ক্যামেরা নেই। নোংরা ফুটপাথে হাঁটুগেড়ে বসেন তিনি। পচন ধরা, পোকা কিলবিল ক্ষত নিজের হাতে ড্রেসিং করেন তিনি। নিজের জমানো টাকা দিয়ে কেনেন ওষুধ। শুধু রাস্তা থেকে তোলাই নয়। রোগীকে সরকারি হাসপাতালে পৌঁছেও দেন ইতু। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের চিকিত্সক অরূপ মহন্ত এই লড়াইয়ের ভরসা। তাঁর পরামর্শে চলে ড্রেসিং।
নিজের সংসারেই অভাব নিত্যসঙ্গী। তাঁর দুই সন্তান। স্বামী স্টিকার তৈরির কাজ করেন। খুব স্বচ্ছল জীবন নয়, বরং টানাটানির সংসার। এর মধ্যেই কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করেন ইতু। প্রতিদিন যাতায়াতেই প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে যায়। এত ব্যস্ততা, এত পরিশ্রমের পরও দিনের শেষে তিনি থেমে থাকেন না।
রাস্তার অসুস্থ মানুষ দেখলেই থেমে যান
শহরের রাস্তায় অনেক সময় এমন মানুষকে দেখা যায়, যাঁদের শরীরের ক্ষত এতটাই ভয়াবহ যে আশপাশের মানুষ দূরে সরে যান। দুর্গন্ধ বা নোংরার ভয়ে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যান। কিন্তু ইতুর ক্ষেত্রে ছবিটা একেবারেই আলাদা। ফুটপাথে কোনও অসুস্থ বা আহত মানুষ পড়ে থাকলে তিনি থেমে যান। হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাতেই ক্ষত পরিষ্কার করেন। পচন ধরা ক্ষত, এমনকী পোকা পড়ে থাকা ক্ষতও নিজের হাতে ড্রেসিং করেন। এর জন্য কোনও এনজিওর ব্যানার নেই, প্রচারের জন্য ক্যামেরাও নেই।
নিজের টাকায় ওষুধ
অসহায় মানুষগুলির চিকিৎসার জন্য অনেক সময় **নিজের জমানো টাকা খরচ করে ওষুধ কিনে দেন ইতু। শুধু ক্ষত পরিষ্কার করেই দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রয়োজন হলে তাঁদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অরূপ মহন্তের পরামর্শ নিয়ে রোগীদের ড্রেসিং ও প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করেন তিনি। ফলে চিকিৎসার কাজটি নিজের মতো করে করলেও চিকিৎসকের পরামর্শকে গুরুত্ব দেন ইতু।
শুধু চিকিৎসা নয়, নিয়মিত খোঁজও
ইতুর মানবিকতা শুধু রাস্তার ধারে চিকিৎসা করে থেমে থাকে না। যাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের পরে কী হল, কেমন আছেন—সেই খোঁজও নেন নিয়মিত। কারও মুখে হাসি ফিরেছে কি না, কেউ একটু সুস্থ হয়েছেন কি না, সেটাও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকী গৃহহীন মানুষদের বাড়ি ফেরানোর চেষ্টাও করেন তিনি। নিজের সংসারের সমস্যাও রয়েছে। নিজের শরীর-মনও ক্লান্ত হয়। তবু রাস্তায় অসহায় কাউকে দেখলে তাঁর পা থেমে যায়।
নারীশক্তির অন্য অর্থ
নারীশক্তি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি। কিন্তু ইতু দে দেখাচ্ছেন, নারীশক্তি শুধু স্লোগান নয়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নোংরা-অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও মানবিকতা না হারানো এবং একজন মানুষকে আবার বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া—সেটাও নারীশক্তি। দুর্গাপুজোর আবহে তাই রানাঘাটের ইতু দে-র গল্প আলাদা করে মনে করিয়ে দেয়—দুর্গা শুধু মাটির প্রতিমায় থাকেন না। কখনও কখনও তিনি আমাদেরই মধ্যে থাকেন, সাধারণ পোশাকে, সাধারণ জীবনে। নিজের সীমাবদ্ধতা নিয়েও অন্যের অন্ধকারে একটু আলো জ্বালান।
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