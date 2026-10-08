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দুই সন্তান, সংসারে অভাব, প্রতিদিন ৩ ঘণ্টার যাতায়াত! তবু গৃহহীন অসুস্থদের ‘দুর্গা’ রানাঘাটের ইতু

Durga Puja 2026: মাটির দুর্গার বাইরে রক্ত মাংসের দুর্গতিনাশিনীর আখ্যান। সমাজের উদাসীনতার বুকে ত্রিশূল মেরে একাহাতে মুছছেন ক্ষত। প্রতিদিন ভোরবেলা ট্রেনের চাকা ঘোরে। সঙ্গে ঘোরে ইতু দে'র জীবনের চাকা। ঘরে দুই সন্তান। স্বামী স্টিকার তৈরি করেন। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর সংসার। প্রতিদিন তিন ঘণ্টার যাতায়াতের নরকযন্ত্রণা। কিন্তু এত খাটুনির পরও তাঁর আসল রূপটা চমকে দেওয়ার মতো। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 08, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 02:52 PM IST
দুই সন্তান, সংসারে অভাব, প্রতিদিন ৩ ঘণ্টার যাতায়াত! তবু গৃহহীন অসুস্থদের ‘দুর্গা’ রানাঘাটের ইতু
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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