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নিরাপদে প্রতিমা দর্শন, পুজোর আগেই তাহেরপুর-বাদকুল্লায় মণ্ডপ পরিদর্শনে পুলিস আধিকারিকরা

Durga Puja 2026: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নদিয়ার তাহেরপুর ও বাদকুল্লায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর রানাঘাট পুলিস। পুজোর আগে বিভিন্ন মণ্ডপ ও প্যান্ডেল পরিদর্শন করে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, CCTV নজরদারি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন পুলিস আধিকারিকরা। দর্শনার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই আগাম উদ্যোগ।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 09, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 09:42 AM IST
নিরাপদে প্রতিমা দর্শন, পুজোর আগেই তাহেরপুর-বাদকুল্লায় মণ্ডপ পরিদর্শনে পুলিস আধিকারিকরা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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