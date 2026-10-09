/নিরাপদে প্রতিমা দর্শন, পুজোর আগেই তাহেরপুর-বাদকুল্লায় মণ্ডপ পরিদর্শনে পুলিস আধিকারিকরা

বিশ্বজিত্ মিত্র: দুর্গাপুজো মানেই উৎসব, আনন্দ আর মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ঢল। এই সময় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের অন্যতম বড় দায়িত্ব। তাই পুজো শুরু হওয়ার আগেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামল রানাঘাট পুলিস। নদিয়ার তাহেরপুর ও বাদকুল্লার একাধিক পুজো মণ্ডপ ও প্যান্ডেল পরিদর্শন করলেন পুলিস আধিকারিকরা। পুজোর দিনগুলিতে ভিড় সামলানো, দর্শনার্থীদের যাতায়াত সুনিশ্চিত করা এবং দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।
মণ্ডপে মণ্ডপে নিরাপত্তা পরিদর্শন
এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের এএসডিপিও ডক্টর সৌরভ, শান্তিপুরের সিআই কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহেরপুর থানার ওসি জয় দাস-সহ অন্যান্য পুলিস আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁরা তাহেরপুর এবং বাদকুল্লা এলাকার বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে গিয়ে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, অর্থাৎ এন্ট্রি ও এক্সিট ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না, তা দেখা হয়। পুজোর সময়ে বিপুল ভিড় হলে যাতে যাতায়াতে সমস্যা না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়।
অগ্নিনির্বাপণ থেকে CCTV, নজরে সব ব্যবস্থা
মণ্ডপ পরিদর্শনের সময় অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো, CCTV ক্যামেরার নজরদারি এবং পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতির বিষয়েও খোঁজ নেন পুলিস আধিকারিকরা। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হয়। পুজোর দিনগুলিতে কোনও সমস্যা তৈরি হলে যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়, সেই প্রস্তুতি আগেভাগেই সেরে রাখতে চাইছে পুলিস প্রশাসন।
নির্বিঘ্নে প্রতিমা দর্শনই লক্ষ্য
তাহেরপুর ও বাদকুল্লা—দুই এলাকাতেই দুর্গাপুজোকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের মধ্যে উৎসাহ থাকে। ফলে পুজোর দিনগুলিতে ভিড়ের চাপ সামলানো এবং নিরাপদে দর্শনার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিসের এই আগাম পরিদর্শনের লক্ষ্য, উৎসবের দিনগুলিতে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দুর্গোৎসবকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে পুজোর আগেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছে রানাঘাট পুলিস জেলা। মণ্ডপের নিরাপত্তা থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সব ক্ষেত্রেই যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।
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