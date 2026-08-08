/রাজ্যের ১৫ হাজার স্কুলে ছাত্রীদের জন্য ‘রানি লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ’, কখন-কীভাবে দেওয়া হবে এই প্রশিক্ষণ?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: স্কুলের ছাত্রীদের নিরাপত্তায় বড় উদ্যোগ রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিস্তারিত গাইডলাইন জারি হল। ‘রানি লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ’ কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের ১৫,২১১টি স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬,০৬৫টি আপার প্রাইমারি এবং ৯,১৪৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে।
কী শেখানো হবে?
মূলত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হবে। বিপজ্জনক বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত নিজেকে রক্ষা করতে হবে, তারই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস, শারীরিক ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা এবং বিপদের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্কুলে লিঙ্গ বৈষম্যহীন পরিবেশ তৈরির কথাও বলা হয়েছে।
কীভাবে হবে প্রশিক্ষণ?
শনিবারের শেষ ক্লাসে নির্ধারিত সময়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব। প্রতিটি প্রশিক্ষণ সেশন হবে ৪০ থেকে ৬০ মিনিটের। প্রশিক্ষণের জন্য জেলাগুলিকে উপযুক্ত পেশাদার প্রশিক্ষক বা সংস্থা চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন ও যুবকল্যাণ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষক বাছাই করা যাবে। কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় বিশেষ ডিস্ট্রিক্ট কমিটি তৈরি করা হবে। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক বা এডিএম এডুকেশন। থাকবেন পুলিস কমিশনার বা পুলিস সুপারের প্রতিনিধি।
কোন স্কুলে প্রশিক্ষণ হবে, কোন সংস্থা বা প্রশিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়—সবই চূড়ান্ত করবে জেলা কমিটি। অনুমোদিত স্কুলগুলির মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে একজন নোডাল টিচার নিয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষককেই এই দায়িত্ব দিতে হবে। প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং কর্মসূচি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব থাকবে ওই নোডাল শিক্ষকের উপর।
স্কুলগুলিকে অভিভাবক-শিক্ষক ও স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে বৈঠক করে কর্মসূচির বিষয়ে জানাতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ইচ্ছুক ছাত্রীরাই এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে। ছাত্রীদের আরও উৎসাহিত করতে ইন্টার-স্কুল এবং ইন্টার-স্কুল স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে উপযুক্ত স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখতে পারবে জেলা কমিটি।
বরাদ্দ কত?
এই কর্মসূচির জন্য প্রতি স্কুলে ৫,০০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশিক্ষকের ফি-সহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত খাতে এই অর্থ খরচ করা যাবে। ১৫,২১১টি স্কুলের জন্য মোট বরাদ্দ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। SNA-SPARSH-এর মাধ্যমে জেলাগুলিকে অর্থ দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি স্কুল রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়—১,১৯৬টি, বরাদ্দ ৫৯.৮০ লক্ষ টাকা। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১,১৩৬টি স্কুলে ৫৬.৮০ লক্ষ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ১,০৮৫টি স্কুলে ৫৪.২৫ লক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুরে ১,০৫৭টি স্কুলে ৫২.৮৫ লক্ষ এবং মুর্শিদাবাদে ১,০৪৭টি স্কুলে ৫২.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। কলকাতায় ৫২১টি স্কুলে ২৬.০৫ লক্ষ টাকা, হাওড়ায় ৬১৬টি স্কুলে ৩০.৮০ লক্ষ, হুগলিতে ৭৯৫টি স্কুলে ৩৯.৭৫ লক্ষ, নদিয়ায় ৭২৭টি স্কুলে ৩৬.৩৫ লক্ষ এবং পূর্ব বর্ধমানে ৭৮০টি স্কুলে ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
নজরদারিতেও কড়াকড়ি
কর্মসূচি কীভাবে চলছে, তার সাপ্তাহিক রিপোর্ট ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসে পাঠাতে হবে। জেলা থেকে সেই রিপোর্ট যাবে রাজ্য দফতরে। কর্মসূচির নথিবদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনে জেলা কমিটি কোনও সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে পারবে। হাই-রেজোলিউশন ছবি এবং ৩ থেকে ৫ মিনিটের ছোট ভিডিও তৈরি করে রাজ্য দফতরে পাঠাতে হবে।
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