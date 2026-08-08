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রাজ্যের ১৫ হাজার স্কুলে ছাত্রীদের জন্য ‘রানি লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ’, কখন-কীভাবে দেওয়া হবে এই প্রশিক্ষণ?

Rani Lakshmibai Atmorakkha Prashikhan: মূলত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হবে। এই কর্মসূচির জন্য প্রতি স্কুলে ৫,০০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশিক্ষকের ফি-সহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত খাতে এই অর্থ খরচ করা যাবে। ১৫,২১১টি স্কুলের জন্য মোট বরাদ্দ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। 

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Aug 08, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:50 PM IST
রাজ্যের ১৫ হাজার স্কুলে ছাত্রীদের জন্য ‘রানি লক্ষ্মীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ’, কখন-কীভাবে দেওয়া হবে এই প্রশিক্ষণ?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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