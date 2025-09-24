kumartuli Rate Chart: এবার থেকে কুমোরটুলিতে ঢুকলেই দিতে হবে টাকা! অতিষ্ঠ মৃৎশিল্পীরা ঝোলালেন রেটচার্ট!
kumartuli Rate Chart: ঠাকুর দেখার ভিড়। তবে মণ্ডপে নয়, কুমোরটুলিতে। আর এর জেরে কখনও ভাঙছে মায়ের আঙুল, কখনও অসুরের হাত। ব্লগার, ইউটিউবারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীরা। শেষমেষ এতে রাশ টানতে রেট চার্ট ঝোলাতে বাধ্য হলেন শিল্পীরা। কত টাকা দিতে হবে? কী নিয়ম?
নারায়ণ সিংহ রায়: পাড়ায়-পাড়ায়, মণ্ডপে-মণ্ডপে শুরু হয়েছে দেবী দুর্গার (Durga Puja 2025) উদ্বোধনের পালা। যেমনভাবে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে আয়োজকদের মধ্যে, ঠিক তেমন ভাবেই মৃৎশিল্পীদের মধ্যেও শেষ মুহূর্তের তুলির টান দিতে চরম ব্যস্ততা রয়েছে। আর ঠিক এই ব্যস্ততার সময়ে কুমোরটুলিতে (Kumartuli) হাজির ইউটিউবার, ব্লগাররা। ব্যস্ততার মাঝেই কুমোরটুলির ভেতরেই চলছে ফোটোশুট, ভিডিও বানানো। প্রতিমা দেখার নামে দলবল নিয়ে দেদার শ্যুটিং। আর তার জেরেই ক্ষতি হচ্ছে প্রতিমার।
আরও পড়ুন: Premanand Maharaj on Maa Durga: আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য স্বামী প্রেমানন্দ! পুজোয় কীভাবে মাকে ডাকবেন, কী মন্ত্র পড়তে হবে, কোন নিয়ম মানতেই হবে...
ঝুলল রেটচার্ট
কখনও ভাঙছে মায়ের আঙুল, আবার কখনও অসুরের হাত। এক কথায় ব্লগার, ইউটিউবারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীরা। শেষমেষ রাশ টানতে কলকাতার মতো রেট চার্ট ঝোলাতে বাধ্য হলেন সমস্ত শিল্পীরা।
কলকাতা কুমোরটুলিতে নেটিজেনদের দাপাদাপি বন্ধ করতে কয়েক বছর আগেই এরকম মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই ট্রেন্ড ধরে একইভাবে শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতেও ভিড় বাড়তে শুরু করে ব্লগারদের। আর তার জেরে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পীরা। শেষমেষ কলকাতা কুমোরটুলির দেখানো পথেই ঝোলানো হল রেট চার্ট।
প্রতিমাশিল্পীর প্রতিক্রিয়া
এই বিষয়ে প্রতিমাশিল্পী নিলু পাল বলেন, "এখন এমনিতেই মেঘলা আবহাওয়া। প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়ে কাজ করতে হয়। আমরা যারা শিল্পী, তারা এখানে সেইমতো চলাফেরা করি। আর তা ছাড়া এখন প্রতিমা সংক্রান্ত কাজের চূড়ান্ত সময় এটা। ঠিক এই সময়ে প্রতিমা দেখার নাম করে ঢুকে শুরু হয় ফোটো তোলা, ভিডিয়ো তোলা। দলবল নিয়ে ঢুকে শুরু হয় শ্যুটিং। এতে প্রায়ই প্রতিমার ক্ষতি হচ্ছে। কেউ তো আর ত্রুটিপূর্ণ প্রতিমা নেবে না। সেগুলি মেরামত করতে আমাদের যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনই অতিরিক্ত খরচও হচ্ছে। আরেক শিল্পী সনাতন পাল বলেন, "শ্যুটিংয়ের নামে ঢুকে প্রতিমার ক্ষতি করছেন অনেকে। কাউকে ধরাও যায় না। এজন্যই যে রেট চার্ট ঝোলানো হয়েছে, তা খুব ভালো হয়েছে। আমরাও এই পথ অনুসরণ করব।
আরও পড়ুন: Europe's 2024 Heatwave Death: প্রাণঘাতী গ্রীষ্ম পেরিয়ে এসে দেশ এখন প্রায় ২ লাখ মানুষের মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপছে! আর কত?
নিয়ম ও রেটচার্ট
করব নয়। করেই ফেলল কুমোরটুলি। এসব থেকে রেহাই পেতেই রেট চার্ট ঝোলাতে বাধ্য হল তারা। ছবি তুলতে গেলে দিতে হবে ১০০ টাকা। ভিডিয়ো শ্যুট করতে গেলে দিতে হবে ৫০০ টাকা। টাকা দিয়ে ঢুকলেও অনন্ত লময় নয়, ১৫ মিনিট সময় দেওয়া থাকবে। তাতেই নিজের নিজের কাজ (যেমন, শ্যুটিং ইত্যাদি) করে বেরিয়ে যেতে হবে। আর একসঙ্গে দু'জনের বেশি ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)