/রাজ্যের ৬০ রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লাখ করে সহায়তা, তারকেশ্বরের জলযাত্রীদের উপরে কপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মৌমিতা চক্রবর্তী: আসন্ন রথযাত্রা ও শ্রাবণী মেলা নিয়ে বড়ে ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের ৬০ রথযাত্রা কমিটিকে সাহায্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি শ্রাবণী মেলায় শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত জলযাত্রীদের সাহায্যের জন্য সেবাস্থল, সহায়তা ক্যাম্প তৈরি করে দেওয়া হবে। কপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে জলযাত্রীদের উপর। নবান্নে আজ ওই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দার্জিলিং থেকে দীঘা পর্যন্ত রথযাত্রা রয়েছে। এতদিন রথযাত্রাগুলিতে সরকার ট্রাফিক পুলিস পাঠিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করতেন। কিন্তু বর্তমান সরকার উন্নয়ণ ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এগতে চায়। তাই এবার রথযাত্রায় সরকার সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। রাজ্যে ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী যে রথযাত্রার মেলা হয় সেখানে আমরা সেবাকেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের পরিচালনায় এই সেবাকেন্দ্রগুলিতে পুণ্যার্থী ও যেসব ভক্তরা আসবেন তাদের পরিষেবা প্রদান করা হবে।
রাজ্যে দশকের পর দশক ধরে চলে আসছে রথযাত্রা। সেকথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিকভাবে রাজ্যে ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে তালিকা তৈরিতে কোনও ত্রুটি যদি থেকে থাকে তাহলে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামীদিনে তথ্য় সংস্কৃতিক দফতর ও জেলাশাসকদের জানান তাহলে আমরা ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করব। এই রথযাত্রাকে ঐতিহ্য ও উত্সবে পরিণত করার চেষ্টা করব ধীরে ধীরে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব রথযাত্রা কমিটি সরকারের এই ছোট সহায়তায় উপকৃত হলেন তাদের বলব ঐতিহ্যবাহী রথগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কাজে আপনারা এই সামান্য অর্থ ব্যয় করবেন আশা করব। বহু জায়গায় কাঠের রথ রয়েছে সেগুলি রক্ষানাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এবারের বাজেটে আমরা তীর্থক্ষেত্র সার্কিট নামে একটি ব্যবস্থা রেখেছি।
আমাদের মঠ মন্দির ইত্যাদির সংস্কার-সহ বহু পুরনো মন্দির সংস্কারের ও তাদের হেরিটেজের আওতায় আমার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। এর জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের হাসপাতালের হাসপাতালগুলিকে আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভূক্ত করেছি।
শ্রাবণী মেলা নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রাবণ মাসে জলযাত্রীরা যান। ভারতের বহু রাজ্যে দেখেছি সরকারিভাবে কীভাবে এরকম আস্থার বিষয়কে সহায়তা করে। এতদিন ধরে এরাজ্য বঞ্চিত ছিল। আমরা এবার শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর সেবাকেন্দ্র স্থাপন করছে সরকার, জন স্বাস্থ্য সম্মত সহযোগিতা করা হবে। তারকেশ্বর ধামে প্রায় ১৫ কোটি টাকার কাজ করছি সাজানোর জন্য। তারকেশ্বরে শ্রাবণ মাসে পুলিসের সহায়তা ক্য়াম্প, অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং জলযাত্রীদের রিফ্রেসমেন্টের জন্য জল ওআরএস, বিশ্রামের জায়গা করে দেওয়া হবে। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর অত্যন্ত লম্বা পথ। প্রায় ৩০ কিলোমিটার। আমরা সে ব্যবস্থাও করেছি। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আধ্যাত্মিক চেতনার এই ভূমিতে আমরা সরকারি হেলিকপ্টার থেকে জলযাত্রীদের উপরে শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটি সোমবার পুষ্পবৃষ্টিরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। আগাম ১৪ জুলাই আমি তারকেশ্বর ধামে উপস্থিত হব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)