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রাজ্যের ৬০ রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লাখ করে সহায়তা, তারকেশ্বরের জলযাত্রীদের উপরে কপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari On Rath Yatra: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেসব রথযাত্রা কমিটি সরকারের এই ছোট সহায়তায় উপকৃত হলেন তাদের বলব ঐতিহ্যবাহী রথগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 13, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:02 PM IST
রাজ্যের ৬০ রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লাখ করে সহায়তা, তারকেশ্বরের জলযাত্রীদের উপরে কপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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