New Speaker of Bengal Assembly: বিধানসভা চালাবে 'উত্তরবঙ্গ'ই- প্রথমবার বিধায়ক হয়েই স্পিকার, কে এই রথীন্দ্র বসু?

West Bengal Assembly: দীর্ঘ বছরের প্রথা ভাঙল বিজেপি। বিধানসভায় প্রথম অধিবেশনে নির্বাচিত হল নতুন স্পিকার। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের তদারকিতে স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কে হলেন ১৮তম বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকারের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন। এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল গোটা বাংলা। গেরুয়া বঙ্গে বিধানসভায় কে হবেন স্পিকার, এই নিয়ে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। ১৮তম বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ (স্পিকার) হিসেবে নির্বাচিত হলেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বসু। শুক্রবার বিধানসভায় প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের তদারকিতে রথীন্দ্র বোসকে এই পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়।
এদিন অধিবেশনের শুরুতে শাসকদল বিজেপির পক্ষ থেকে রথীন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করা হয়। বিধানসভায় এই প্রস্তাব পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এরপর ধ্বনিভোটের মাধ্যমে রথীন্দ্র বসু স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, দিনের অধিবেশন শুরু হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' গানের মাধ্যমে। স্পিকার নির্বাচনের নির্দিষ্ট পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কেরা সভায় উপস্থিত না থাকলেও, তাঁরা এই নির্বাচনের কোনও বিরোধিতা করেননি। পরবর্তীতে তাঁরা অধিবেশন কক্ষে ফিরে আসেন। নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসকদলের পরিষদীয় দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে স্পিকারের আসনে বসেন রথীন্দ্র বসু।
উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত প্রথম স্পিকার রথীন্দ্র বসু আসলে কে?
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে এই প্রথমবার উত্তরবঙ্গের কোনও নেতা স্পিকারের আসনে বসলেন। ৬৫ বছর বয়সী রথীন্দ্রবাবু পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এবারের নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিককে ২৩,২৮৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি ও আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত রথীন্দ্র বসু বর্তমানে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি। উত্তরবঙ্গে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়।
প্রথা ভেঙে নতুন দৃষ্টান্ত
সাধারণত বিধানসভার স্পিকার পদে কোনও আইনজীবী বা আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেই মনোনীত করার রীতি চলে আসছে। তবে রথীন্দ্র বসুর নির্বাচনের মাধ্যমে সেই দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙল বিজেপি সরকার।
তৃণমূল জমানায় কে ছিলেন স্পিকার?
তৃণমূল জমানায় গত কয়েক দফায় এই পদে ছিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী। এবারের নির্বাচনেও তিনি জয়লাভ করেছেন।
অন্যদিকে, বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনামলে সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ এবং হাসিম আব্দুল হালিমের মতো ব্যক্তিত্বরা এই মর্যাদা সামলেছেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রথীন্দ্র বসুর মতো একজন অভিজ্ঞ এবং পেশাদার মানুষকে স্পিকার হিসেবে বেছে নিয়ে সরকার এক নতুন বার্তা দিতে চাইল। উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি বিধানসভার পরিচালনাতেও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
