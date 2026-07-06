'আমার মেয়ের সঙ্গে এভাবেই...' বারুইপুরের নারকীয় ঘটনায় চোয়াল শক্ত রত্না দেবনাথের, দিলেন বিরাট বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে এক নাবালিকাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। রবিবার সকালে বস্তাবন্দি অবস্থায় ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ জনতার পথ অবরোধ, পুলিসের গাড়িতে ভাঙচুর এবং গণপিটুনিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যুর জেরে বারুইপুর, সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। ঘটনা খতিয়ে দেখতে ৬ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে পুলিস। এই চরম উত্তেজনার আবহেই বারুইপুরের নির্যাতিতা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ।
পানিহাটি বিধানসভা কার্যালয়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ছবিতে মাল্যদান করার পর এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন বিধায়িকা রত্না দেবনাথ। আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, 'আমিও একজন মা। আমার মেয়ের ওপর যেভাবে পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল, মা হিসেবে এই পরিবারের যন্ত্রণা আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছি।'
তিনি স্পষ্ট জানান যে, মা হিসেবে তিনি নির্যাতিতা পরিবারের পাশে সর্বদা থাকবেন। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে তিনি প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবেন এবং সংসদেও এই বিষয়টি নিয়ে সরব হবেন। নিজের মেয়ের ঘটনার দোষীদের পাশাপাশি বারুইপুরের এই নরপিশাচদেরও যাতে উপযুক্ত শাস্তি হয়, তা তিনি নিশ্চিত করবেন।
অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি
এই নারকীয় ঘটনার পর নির্যাতিতা যাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পান, তার জন্য তৎপর হয়েছেন রত্না দেবনাথ। তিনি জানান, আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে আসছেন। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তিনি বারুইপুরের এই মর্মান্তিক বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন। এর পাশাপাশি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও তিনি এই বিষয়ে কথা বলবেন।
ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতেও সরব হয়েছেন রত্নাদেবী। তিনি লিখেছেন, 'মা-বাবার কোল খালি করল যারা, তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। নরপিশাচদের সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকার কোনও আপোষ করবে না।'
রাজনৈতিক তরজা
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পদক্ষেপ:
রবিবারই মৃত নাবালিকার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মঙ্গলবার তাঁকে ভবানী ভবনে দেখা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যাদবপুরের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ও কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভ:
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বারুইপুরে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও রবিবার রাত থেকে কালীঘাটে তাঁর বাড়ির চারপাশ পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁকে আটকে রাখা হচ্ছে?
কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধি দল:
এই আবহের মধ্যেই কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন এবং প্রতিমা মন্ডল আজ বারুইপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।
বারুইপুরের এই নৃশংস ঘটনা এবং তার পরবর্তী গণপিটুনির মতো আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন রাজ্য জুড়ে ধিক্কার ও উত্তেজনার পারদ চড়ছে, তখন অভয়ার মা রত্না দেবনাথের এই পাশে দাঁড়ানোর বার্তা ও ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের ডাক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
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