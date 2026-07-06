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'আমার মেয়ের সঙ্গে এভাবেই...' বারুইপুরের নারকীয় ঘটনায় চোয়াল শক্ত রত্না দেবনাথের, দিলেন বিরাট বার্তা

Ratna Debnath on Baruipur murder case: ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতেও সরব হয়েছেন রত্নাদেবী। তিনি লিখেছেন, 'মা-বাবার কোল খালি করল যারা, তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। নরপিশাচদের সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকার কোনও আপোষ করবে না।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:48 PM IST
'আমার মেয়ের সঙ্গে এভাবেই...' বারুইপুরের নারকীয় ঘটনায় চোয়াল শক্ত রত্না দেবনাথের, দিলেন বিরাট বার্তা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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