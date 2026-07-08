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'এত কালপ্রিট! পুলিস বাধ্য হয়েছে', বারুইপুর এনকাউন্টারে স্পষ্ট 'সমর্থন' রত্না দেবনাথের

Ratna Debnath on Baruipur encounter: অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তবে এই ঘটনায় পুলিসের পদক্ষেপকে সমর্থন-ই করেছেন পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:28 PM IST
'এত কালপ্রিট! পুলিস বাধ্য হয়েছে', বারুইপুর এনকাউন্টারে স্পষ্ট 'সমর্থন' রত্না দেবনাথের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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