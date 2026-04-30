Re-poll in Bengal: 'কালো টেপ, আঠা, কালি, পারফিউমে' কড়া কমিশন; বাংলায় ফের ভোট, এবার রি-পোল: কোন কোন জায়গায়?

Re-poll in Bengal: 'কালো টেপ, আঠা, কালি, পারফিউমে' কড়া কমিশন; বাংলায় ফের ভোট, এবার রি-পোল: কোন কোন জায়গায়?
Decision on Re-polling Today 2026: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন তো হল, এবার পুনর্নির্বাচন। জানা গিয়েছে, ৭৭টি ইভিএম বিকল করার অভিযোগ এসেছে। পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে আজই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ হল বাংলার ভোট-উৎসব (West Bengal Assembly Election 2026)। তবে শেষ হয়েও হইল না শেষ। বাংলায় এবার রি-পোল (Re-poll in Bengal)। কোথায় কোথায় ফের ভোটগ্রহণ? সেই সিদ্ধান্ত হবে আজই (Decision on Re-polling Today 2026)। রিপোলের পরে কী হবে? ভোটের সামগ্রিক ফলে কোনও প্রভাব পড়বে? তৃণমূলেরই সুবিধা হয়ে যাবে? নাকি বিজেপি'রই? সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামী ৪ মে।
ইভিএম কারচুপি
ইভিএম (EVM) কারচুপির ৭৭টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এর পরে পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় পুনর্নির্বাচন দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে আজ, বৃহস্পতিবারই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ খবর বলছে, সুব্রত গুপ্ত নিজে যাচ্ছেন খোঁজখবর নিতে। তিনি প্রয়োজন মনে করলে ফের নেওয়া হবে ভোট।
অভিযোগ
বিজেপির অভিযোগ কী? ইভিএম মেশিনে তাঁদের প্রার্থীদের নামের উপর কালো টেপ, আঠা, কালি এবং এমনকী পারফিউম লাগিয়ে নাম ঢেকে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁদের। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগগুলি মূলত ফলতা, মগরাহাট, ডায়মন্ড হারবার এবং বজবজ বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই এসেছে। ফলতা থেকে সবচেয়ে বেশি, মোট ৩২টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এছাড়া ডায়মন্ড হারবার থেকে ২৯টি, মগরাহাট থেকে ১৩টি এবং বজবজ থেকে ৩টি অভিযোগ এসেছে। কর্মকর্তাদের মতে, ২৩টি ক্ষেত্রে প্রাথমিক যাচাইয়ের পরে সত্যতা পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে ২০টিই ফলতা কেন্দ্রের।
কমিশনের পদক্ষেপ
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) জানিয়েছেন, যে সমস্ত বুথে এ ধরনের অনিয়মের প্রমাণ মিলবে, সেখানে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্বাচনী জালিয়াতির বিরুদ্ধে কমিশন ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি নিয়েছে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও পর্যবেক্ষকদের বিস্তারিত রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
প্রাথমিক তদন্তে
তবে, প্রাথমিক তদন্তে ভোটকর্মীদের কোনো গাফিলতি পাওয়া যায়নি। তাই ধারণা করা হচ্ছে, ভোট চলাকালীন সাধারণ ভোটার সেজে কেউ এই কাজ করে থাকতে পারেন। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ইভিএম-এর বোতামে কিছু আটকানো বা কালি লাগানো একটি গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ।
'পুলিসের বডি ল্যাঙ্গুয়েজও চেঞ্জ'
প্রসঙ্গত দিলীপ ঘোষ আজ বৃহস্পতিবার বলেছেন, ''জ্ঞানেশ কুমারকে যারা 'ভ্যানিশ কুমার' বলেছিল, তারাই ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। উনি এবার দুই দফায় ভোট করে খুব বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। শান্তিপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ভোট করে দেখিয়েছেন। চাইলে প্রশাসন অনেক কিছু করতে পারে। শুধু উনি নন, গতকাল (বুধবার ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে) কেন্দ্রীয় আধা সেনা তাদের কর্তব্য করেছে! এমনকি পশ্চিমবঙ্গ পুলিস এবং কলকাতা পুলিসের বডি ল্যাঙ্গুয়েজও চেঞ্জ হয়ে গেছে। পুলিস চাইছে, সুযোগ দেওয়া হোক। কিছু করে দেখাতে চাইছে।''
ভোটের হার
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দুই দফার নির্বাচনে নজিরবিহীন ভোট পড়েছে। যা গতকাল রাত পর্যন্ত ছিল ৯২.৪৭ শতাংশ। আজ, সর্বশেষ আপডেটে ফিগার বদলেছে। মোট ভোট পড়েছে ৯২.৬৭ শতাংশ। স্বাধীনতার পরে এ রাজ্যে সর্বোচ্চ এই ভোট-শতাংশ।
জেলাওয়াড়ি শতাংশ
হুগলিতে ৯১.৯৮ শতাংশ
কলকাতা উত্তরে ৮৯.৩৬
কলকাতা দক্ষিণে ৮৭.৮৪
হাওড়ায় ৯২.৫৯
নদিয়ায় ৯২.১৪
উত্তর ২৪ পরগনায় ৯২.৯২
পূর্ব বর্ধমানে ৯৩.৮৩
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৯৩.৪৮
বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই
এদিকে গতসন্ধে থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বন্যা বয়েছে অনুমানের। অধিকাংশ সমীক্ষা-সংস্থাই বলছে, বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপিই। মিলছে সেইরকমই তথ্য। মিলছে অবিশ্বাস্য 'পোল অফ পোলস' বা পোল অফ এক্সিট পোলস ২০২৬ (Poll Of Exit Polls 2026)। তবে দুটি সংস্থা বলছে, বাংলায় সরকার গড়বে তৃণমূলই। আর একটি সংবাদমাধ্যমের এক্সিট পোল অনুযায়ী খুব অল্প হলেও বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই। তারা ১৪৬ থেকে ১৬০টি আসন নিয়ে সরকার গড়তে পারে বলে বলা হচ্ছে। তৃণমূলের ভোট শতাংশ থাকবে ৪০ আর বিজেপির ৪২ শতাংশ। এবারেও ব্যর্থ হবে বাম-কংগ্রেস জোট।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)