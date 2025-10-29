English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Modi-Mamata: 'নরেন্দ্র মোদী'র দিদি 'মমতা'! গাঁজাখুরি নয়, সত্যি... আসল গল্প লুকিয়ে গ্রাম বাংলায়...

Narendra Modi| Mamata: নরেন্দ্র মোদী ও মমতা, রাজনীতিতে জনপ্রিয় দুই নাম কিন্তু বরাবরই থাকেন একে অপরের বিরোধীতায়। তবে এবার জানা গেল নরেন্দ্র মোদী ও মমতা নামের এক দাদা বোন জুটির কথাও। কারা তারা?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 29, 2025, 05:03 PM IST
Modi-Mamata: 'নরেন্দ্র মোদী'র দিদি 'মমতা'! গাঁজাখুরি নয়, সত্যি... আসল গল্প লুকিয়ে গ্রাম বাংলায়...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: দুবরাজপুরে খোঁজ মিলেছে এমন এক ভাই-বোনের, যাদের নাম শুনে অবাক হচ্ছেন সবাই। ভাইয়ের নাম নরেন্দ্র মোদী, আর দিদির নাম মমতা আগরওয়াল মোদী। ফলে এলাকায় এখন মজা করে সকলে বলছেন—“যা রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয়, তা দুবরাজপুরে সত্যি হয়েছে!”

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Satish Shah's Death Reason: 'কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়নি সতীশ শাহর'! ৫ দিন পর জানা গেল আসল কারণ...

১৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্র কুমার মোদী। সেই সময় তাঁর জ্যাঠামশাই ভাইপোর নাম রাখেন নরেন্দ্র। দুবরাজপুরের নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমার জন্মের সময় প্রধানমন্ত্রী অত জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে এটা আমার সৌভাগ্য যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার নামের মিল আছে। তবে আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই'। তাঁরা আসলে রাজস্থানের গুড্ডা অঞ্চলের বাসিন্দা। 

দুবরাজপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৫০ বছর বয়সী নরেন্দ্র মোদী পেশায় মুদিখানার ব্যবসায়ী। তিন বোনের মধ্যে এক দিদির নাম মমতা। তাঁদের নাম প্রকাশ্যে আসতেই শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ও হাস্যরসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, চায়ের দোকান বা বাজারে গেলেই নরেন্দ্র মোদিকে মজা করে ‘প্রধানমন্ত্রী’ বলে ডাকা হয়। দোকানেও লোকজন তাঁকে বসতে দেয়, বলেন—“নরেন্দ্র মোদী এসেছেন, জায়গা দিন।”

আরও পড়ুন- Cyclone Montha effect on Bengal: বাংলাতেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রকোপ! বুধ থেকেই মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট...

নরেন্দ্র মোদীর মতে, নামটি তাঁর জেঠু রেখেছিলেন বহু বছর আগে, যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউই আলোচনায় আসেননি। সম্পূর্ণ কাকতালীয় এই নামের মিল এখন তাঁকে এলাকায় জনপ্রিয় করে তুলেছে। দিদি-ভাইয়ের সম্পর্কও বেশ ঘনিষ্ঠ। মাঝে মাঝে ঝগড়া হলেও উৎসব-অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় আর উপহার দেওয়া-নেওয়া লেগেই থাকে।

দোকানের কর্মচারীদের কাছেও নরেন্দ্র মোদী খুব প্রিয়। তাঁরা বলেন, এই ‘নরেন্দ্র মোদী’ যেমন সৎ ও হাসিখুশি মানুষ, তেমনই সবার আপন। তাই এলাকার মানুষ রসিকতার ছলে বলেন—“দুবরাজপুরেই দেখা মিলল আসল মমতা আর মোদীর।”

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Modi-MamataNarendra ModiMamata Agarwal Modi
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR আতঙ্কে এবার কোচবিহারে আত্মহত্যার চেষ্টা...ভয়ংকর...
.

পরবর্তী খবর

Bleeding Tree And Ma Kali: মা কালীর রক্তকান্না? না-হলে কেন গাছ থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে? ভয়ে ভক...