/TMC Rebels to Merge NCPI: ইটভাটা-হাওড়ায় দলীয় কার্যালয়, ত্রিপুরা-বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে নিঃস্ব! কীভাবে উত্থান NCPI-র?

প্রবীর চক্রবর্তী: রবিবারের আগে বেশিরভাগই হয়তো নামই শোনেননি এই দলের। রাতারাতি রাজ্যের লাইমলাইটে 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া'(NCPI)। দলটির আসল ঠিকানা হাওড়ার সাঁকরাইলের এই হাটগাছা গ্রাম। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০ বছর আগে এই জমিতে একটি ইটভাটা ছিল, যার নাম ছিল 'উমা ইটভাটা'। পরবর্তীকালে ইটভাটা উঠে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি এই জমি কেনেন এবং বাড়ি বানান। স্থানীয় মানুষ বলছেন, প্রায় পাঁচ বছর থাকার পর তিনি সেই জমি ও বাড়ি শিউলি কুণ্ডু এবং তাঁর পরিবারের কাছে বিক্রি করে দেন। তারপর থেকে শুরু হয় এই বাড়িকে ঘিরে একাধিক কর্মকাণ্ড।
ইটভাটা থেকে দলীয় কার্যালয়:
একদিকে এখানে গড়ে ওঠে একটি এনজিও এবং হোম, যেখানে দুঃস্থ মহিলাদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। বাড়ির বাগানেই রয়েছে ছোটদের খেলার পার্কের যাবতীয় উপকরণ। বিভিন্ন বয়সের বেশ কিছু মেয়ে এই বাড়িতে থাকেন বলে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। পাশাপাশি এই বাড়ি থেকেই 'জাগো বিশ্ব' নামে একটি স্থানীয় সংবাদ পত্রের অফিসও চালানো হত। মূলত সেই কাগজেই এই পার্টির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা লেখা অথবা ছাপা হত।
কীভাবে এই দলের উত্থান?
ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে, ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে একটি ‘নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল’ (RUPP) হিসেবে NCPI নিবন্ধিত হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের রেকর্ড বলছে, এই দলটির তহবিলে অনুদান হিসেবে জমা পড়েছিল মাত্র ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।
দলটি প্রথম ভোটে লড়ার জন্য বেছে নিয়েছিল ত্রিপুরাকে। তারা ৭টি আসনে প্রার্থী দিলেও ৪ জনের ফর্ম বাতিল হয়ে যায়। বাকি ৩ জন প্রার্থী মিলে পুরো রাজ্যে ভোট পেয়েছিলেন মাত্র ১,১৯৮টি। প্রার্থীরা জামানত তো হারিয়েছেনই, পাশাপাশি তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে ভোটের পরেই শিউলি কুণ্ডু এবং কলকাতার নেতারা ত্রিপুরা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যান এবং তাঁদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন।
দলের নেতারা বড় বড় নির্বাচনে অংশ না নিলেও, হাওড়ার এই হাটগাছা গ্রামেরই 'ঝড় হাট গ্রাম পঞ্চায়েত'-এ একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই প্রার্থী আর কেউ নন, শিউলি কুণ্ডুদের চালানো হোমেরই এক মেয়ে ছিলেন। ওই পঞ্চায়েতে সাড়ে চারশো ভোটের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৭৫টি ভোট।
উত্তিয়া এবং শিউলি কুন্ডু কে?
নথি অনুযায়ী, দলটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আছেন শিউলি কুণ্ডু। এই দলটির কার্যালয় হাওড়ার হাটগাছা গ্রামে অবস্থিত। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, শিউলি কুণ্ডু এই একই ঠিকানায় নিবন্ধিত আরও দুটি সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হল 'বিশ্ববাজার প্রাইভেট লিমিটেড', যেখানে তিনি নভেম্বর ২০২১ থেকে ডিরেক্টর পদে আছেন। আর দ্বিতীয়টি হল 'পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত মহিলা কর্মী অ্যাসোসিয়েশন', যা মূলত একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং এখানে তিনি অক্টোবর ২০২০ থেকে ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।
অন্যদিকে, এই রাজনৈতিক দলটির আর এক সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন উত্তিয়া কুণ্ডু, যিনি সম্পর্কে শিউলি কুণ্ডুর স্বামী। রাজনৈতিক এই সম্পর্কের বাইরেও একটি বিশেষ তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও উঠে এসেছে। উত্তিয়া কুণ্ডুকে তাঁর নিজের একটি ফেসবুক পোস্টে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করতে দেখা গিয়েছে।
শান্তনু দে কী জানান?
দলের আর এক সভাপতি শান্তনু দে জানান যে, ত্রিপুরা নির্বাচনের পর তাঁদের দলের ভেতরে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিবাদ শুরু হয়। বিশেষ করে আর্থিক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হওয়ার কারণে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতির পর তিনি দলের নেতৃত্বকে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু দলের আর্থিক সংগতি ও সম্পদের অভাব থাকার কারণে তাঁর সেই প্রস্তাব আর আলোর মুখ দেখেনি এবং বিষয়টি ওখানেই থেমে যায়।
বাংলার রাজনীতিতে নামমাত্র না থাকা সত্ত্বেও লোকসভার ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ এই দলের হাত ধরলেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন থেকে বাঁচতে গেলে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদকে অন্য কোনো দলে মিশে যেতে হয়। আর সেই জন্যই এই অখ্যাত, অজানা NCPI দলটিকে বেছে নিয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদরা।
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