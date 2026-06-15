Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /TMC Rebels to Merge NCPI: ইটভাটা-হাওড়ায় দলীয় কার্যালয়, ত্রিপুরা-বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে নিঃস্ব! কীভাবে উত্থান NCPI-র?

TMC Rebels to Merge NCPI: ইটভাটা-হাওড়ায় দলীয় কার্যালয়, ত্রিপুরা-বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে নিঃস্ব! কীভাবে উত্থান NCPI-র?

TMC Rebels to Merge NCPI: বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদের বিরাট পদক্ষেপে ২০ জনই যোগ দিলেন NCPI-তে। এই দলটি এতটাই ছোট এবং অজানা যে, ভারতের রাজনীতিতে এর আগে এর কোনও নামডাকই ছিল না। কিন্তু তৃণমূলের এই বড় ভাঙনের পর, রাতারাতি এই ছোট দলটিই এখন সারা দেশের রাজনীতির মূল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কী এই দলের ব্যাকগ্রাউন্ড?

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:58 AM IST
TMC Rebels to Merge NCPI: ইটভাটা-হাওড়ায় দলীয় কার্যালয়, ত্রিপুরা-বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে নিঃস্ব! কীভাবে উত্থান NCPI-র?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুদীপের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত, আমি দিদির সঙ্গেই আছি! কুণালের আক্রমণের পালটা দিলেন নয়না
Nayana Bandyopadhyay4 min ago
2
TMC rebel MPs6 min ago
3
Abhishek Banerjee21 min ago
4
Strait of Hormuz1 hr ago
5
NCPI1 hr ago