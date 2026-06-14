Kakoli Ghosh Dastidar' Son: কোনও টিকিট চাইনি, মিথ্যে বলছেন মমতা: বিস্ফোরক কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ

মৌমিতা চক্রবর্তী, রণয় তেওয়ারি: তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে তৃণমূল। বিধানসভার পর লোকসভাতে ফাটল। লোকসভায় নজিরবিহীন বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান মুখ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এবার বিস্ফোরক কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ। জি ২৪ ঘণ্টায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। এমনকী তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
বৈদ্যনাথ স্পষ্ট জানান, তিনি কখনোই দলের কাছে কোনও নির্বাচনী টিকিট চাননি। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমাকে কেন এসবের মধ্যে টানলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?' তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর, তাঁর মায়ের এবং তাঁদের গোটা পরিবারের অনেক বড় ক্ষতি করেছেন। নির্বাচনী টিকিট পাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কোনও টিকিট চাইনি। আমি তো বস্টনে ছিলাম। আমি বস্টনে থাকতাম না টিকিট চাইলে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা বলছেন।' এই পুরো পরিস্থিতির পেছনে 'আইপ্যাক'-এর ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সব উপহার ফেরত দেব। স্ত্রীকে দেওয়া সোনার হার ফেরত দেব। উনি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন।' এর পাশাপাশি তাঁর ও তাঁর মায়ের মদ্যপান করা নিয়ে ওঠা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'আমি আমার মা নাকি প্রচুর মদ খাই? আমি কখনোই অ্যালকোহল টাচ করিনি।' নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রসম উল্লেখ করে তিনি আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন করেন, উনি অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই কি তাঁদের সঙ্গে এমনটা করলেন? আমার পরিবার চল্লিশ বছর ওঁর জন্য যা করেছে তার প্রতিদান পেলাম এটা?
অন্যদিকে, আজ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কোনও দাবি নেই। আমাদের কিছু অভিযোগ ছিল, আপনারা জানেন এখানকার যা পরিবেশ ছিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই অভিযোগগুলো নিয়েই আমরা যাচ্ছি। দেশের ভালো করা এবং দেশের জন্য কাজ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।'
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সূত্র ধরে তৃণমূলের আর কতজন সাংসদ বা নেতা তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কাকলী ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'যাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, যারা বিশেষ করে গত ৪-৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মত দিচ্ছিলেন, তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। এর মধ্যে আরও অনেকেই আছেন। ধরে নিন আরও দু-একজন আসবেন।' এর পরেই সংখ্যার একটি নতুন হিসেব দিয়ে তিনি যোগ করেন, 'আমি আগে যে সংখ্যাটি ২০ বলেছিলাম, সেটা আসলে ২২। সুতরাং আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে।'
দলে পদের বিন্যাস এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিজের ভবিষ্যৎ ভূমিকা প্রশ্নের জবাবে কাকলী ঘোষ দস্তিদার গণতান্ত্রিক ও সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর জোর দেন। রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন টেনে তিনি বলেন, 'সবাই মিলে বসে যেটা সিদ্ধান্ত হবে সেটাই করা হবে। কেননা, এখানে এখন কিন্তু আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। সবার একটা মতের প্রাধান্য দেওয়া হবে।'
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