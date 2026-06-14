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  • /Kakoli Ghosh Dastidar Son: কোনও টিকিট চাইনি, মিথ্যে বলছেন মমতা: বিস্ফোরক কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ

Kakoli Ghosh Dastidar' Son: কোনও টিকিট চাইনি, মিথ্যে বলছেন মমতা: বিস্ফোরক কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ

Kakoli Ghosh Dastidar: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্র-সহ চার নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ। তাঁর দাবি, টিকিট নিয়ে মমতা মিথ্যে বলছেন। অন্যদিকে, দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে কাকলির বড় ইঙ্গিত।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:00 PM IST
Kakoli Ghosh Dastidar' Son: কোনও টিকিট চাইনি, মিথ্যে বলছেন মমতা: বিস্ফোরক কাকলি পুত্র বৈদ্যনাথ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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