Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু

Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু
পার্থ চৌধুরী: আলু তুলতে যাবার পথে ট্রাক্টর দুর্ঘটনায় আহত ১২ জন কৃষিশ্রমিক। মৃত ১। সকলেই সুন্দরবনের বাসিন্দা। মৃতের নাম মনোরঞ্জন মণ্ডল (৬০)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায়। পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় আলু তোলার কাজে এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন সুন্দরবন এলাকার এই শ্রমিকেরা। রবিবার সকালে রায়না থানার হিজলনা এলাকায় ট্রাক্টর উল্টে ঘটে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা।
কৃষিশ্রমিকের দল
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ও সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকা থেকে মোট ২১ জন শ্রমিকের একটি দল রায়নায় আলু তোলার কাজে এসেছিল। রবিবার সকালে হিজলনা থেকে জাকতা যাওয়ার পথে, জাকতা শ্মশানের কাছে কৃষিশ্রমিকবোঝাই একটি ট্রাক্টর আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।
মৃত ১
দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরে থাকা সকলেই আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসকরা মনোরঞ্জন মণ্ডলকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাক্টরটি অতিরিক্ত গতিতে চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা।
বিপজ্জনক ট্রাক্টর
আহত কৃষিশ্রমিক বিশ্বজিৎ হালদার জানান, প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা সুন্দরবন থেকে আলু ভাঙার কাজ করতে গতকালই এখানে (বর্ধমানে) এসেছেন। যাওয়ার পথে ট্রাক্টরচালক বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁদের নিষেধ তিনি শোনেননি। শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টর উলটে যায়। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে চালক পলাতক।
