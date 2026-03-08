English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু

Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু

Reckless Tractor Accident: দুর্ঘটনায় সকলেই আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা মনোরঞ্জন মণ্ডলকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাক্টরটি অতিরিক্ত গতিতে চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 8, 2026, 06:16 PM IST
Tractor Accident: উল্টে গেল ভয়ংকর গতিতে ছুটতে থাকা ট্রাক্টর, আলু তুলতে যাওয়ার পথেই হাড়হিম দুর্ঘটনায় মৃত্যু
উদ্দাম গতির ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তার পাশে।

পার্থ চৌধুরী: আলু তুলতে  যাবার পথে ট্রাক্টর দুর্ঘটনায় আহত ১২ জন কৃষিশ্রমিক। মৃত ১। সকলেই সুন্দরবনের বাসিন্দা। মৃতের নাম মনোরঞ্জন মণ্ডল (৬০)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায়। পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় আলু তোলার কাজে এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন সুন্দরবন এলাকার এই শ্রমিকেরা। রবিবার সকালে রায়না থানার হিজলনা এলাকায় ট্রাক্টর উল্টে ঘটে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: সপ্তাহের প্রথমেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, ঘোর দুর্যোগের কবলে কলকাতা-সহ সারা বাংলা

কৃষিশ্রমিকের দল

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ও সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকা থেকে মোট ২১  জন শ্রমিকের একটি দল রায়নায় আলু তোলার কাজে এসেছিল। রবিবার সকালে হিজলনা থেকে জাকতা যাওয়ার পথে, জাকতা শ্মশানের কাছে কৃষিশ্রমিকবোঝাই একটি ট্রাক্টর আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। 

মৃত ১

দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরে থাকা সকলেই আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসকরা মনোরঞ্জন মণ্ডলকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাক্টরটি অতিরিক্ত গতিতে চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা।

আরও পড়ুন: Targetting Mecca Medina: ইরান কি শেষে মক্কা-মদিনা আক্রমণ করে বসবে? দুই তীর্থনগরীর সুরক্ষায় ৫ 'ডেডলি ডিফেন্স'

বিপজ্জনক ট্রাক্টর

আহত কৃষিশ্রমিক বিশ্বজিৎ হালদার জানান, প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা সুন্দরবন থেকে আলু ভাঙার কাজ করতে  গতকালই এখানে (বর্ধমানে) এসেছেন। যাওয়ার পথে ট্রাক্টরচালক বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁদের নিষেধ তিনি শোনেননি। শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টর উলটে যায়। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে চালক পলাতক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
reckless Tractor accidentone dead in Tractor accidentPurba BardhamanSunderbanshasnabadagriculturePotatoPurba bardhaman Shocker
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: সপ্তাহের প্রথমেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, ঘোর দুর্যোগের কবলে কলকাতা-সহ সারা বাংলা
.

পরবর্তী খবর

Donald Trump to Iran: মহাপ্রলয়ের পথে বিশ্ব? ট্রাম্প ছুড়লেন পরমাণু শক্তিধর 'ডুমস ডে মিস...