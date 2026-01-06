Bengal Weather Update: ৭২ ঘণ্টায় হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ! কলকাতায় ১০°, ২৩ বছর পর জানুয়ারিতে হিমশীতল ঠাণ্ডা...

Bengal Weather Update: ৭২ ঘণ্টায় হুড়মুড়িয়ে নামল পারদ! কলকাতায় ১০°, ২৩ বছর পর জানুয়ারিতে হিমশীতল ঠাণ্ডা...
West Bengal Weather Update: সূর্যের দেখা নেই। রাতের ১০.২ ডিগ্রিতে নেমে যাওয়া কলকাতার তাপমাত্রা এখনও অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটার সময়েও আটকে আছে ১২.০ ডিগ্রিতে।
অয়ন ঘোষাল: শৈত্য বলয়ের হাত ধরে চলতি মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়। রাতের তাপমাত্রা নামল ১০-এর ঘরে। গতকাল রাতে কলকাতার আলিপুরের তাপমাত্রা ১০.২ ডিগ্রি। সল্টলেক ৯ ডিগ্রি। কল্যাণী ৮ ডিগ্রি। বারাকপুর ৯.৫ ডিগ্রি।
রাতের পারদ: বুধবার ১১.৬, বৃহস্পতিবার ১৩.১, শুক্রবার ১৪.২, শনিবার ১৫.২, রবিবার ১২.৫, সোমবার ১০.২।
নজির পারদ পতন:
৭২ ঘণ্টায় কলকাতায় রাতের পারদ নামল ৫ ডিগ্রি। হিমশীতল ঠাণ্ডায় থরহরিকম্প বাংলা। সক্রিয় শৈত্য বলয় পাহাড়ি। রাজ্যের ৮ জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। দার্জিলিংয়ের পারদ ১.৩ ডিগ্রি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। বহরমপুর এবং আলিপুরদুয়ার বাধা পড়ল একই তাপমাত্রায়।
শীতের ভেলকি:
২০২৫ সালের শেষ ৫ দিন ভেলকি দেখিয়েছিল শীত। তখনই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল ২৫ বনাম ২৬ শীতের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলবে। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। ২০২৫ সালের শীতলতম দিন ৩১ ডিসেম্বরকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল ২০২৬-এর ৬ জানুয়ারি।
মানেভঞ্জন, সান্দাকফু, ঘুম, ধোত্রে-সহ রাজ্যের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের জোরাল সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা। মধ্যবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ঢাকবে ঘন থেকে মাঝারি কুয়াশায়। কুয়াশা বাড়বে সাগর দ্বীপ দীঘা ডায়মন্ড হারবার-সহ উপকূল এলাকায়।
শীতল দিন:
দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা কম থাকায় উত্তরের ৪ এবং পশ্চিমাঞ্চলের ৪ অর্থাৎ মোট ৮ জেলায় আজ শীতল দিনের পরিস্থিতি।
চরম শৈত্য প্রবাহ:
চরম শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, রাজস্থানে। শীতল দিনের পরিস্থিতি বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। অতি ঘন কুয়াশার সতর্কতা ওড়িশা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশে।
হিমশীতল জানুয়ারির ট্র্যাক রেকর্ড:
৯ জানুয়ারি ১৮৯৯ সাল ৬.৭ ডিগ্রি (অল টাইম রেকর্ড)
৯ জানুয়ারি ২০১৩ সাল ৯.০ ডিগ্রি
২২ জানুয়ারি ২০০৩ সাল ৯.৩ ডিগ্রি
৬ জানুয়ারি ২০২৬ সাল ১০.২ ডিগ্রি
জেলায় জেলায় কী চিত্র:
জলপাইগুড়ি: উত্তরে শীতের দাপট অব্যাহত । ঘন কুয়াশার চাদরে মোরা গোটা জলপাইগুড়ি। কনকনে শীত। ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে শীতের দাপট অব্যাহত। আর আজ বিগত কয়েকদিনের শীতের থেকে সবচেয়ে বেশি শীত অনুভব হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের দাবি।
আরামবাগ: শীতে কাবু জনগণ। তারই মধ্যে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে গোটা এলাকা। যান বাহন চললেও ধীরে ধীরে যাচ্ছে।
পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা নামল ৯ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। সকাল থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে রাস্তাঘাট। দৃশ্যমান্যতা কম থাকায় ধীর গতিতে যানবাহন চালাচ্ছেন চালকরা।
পশ্চিম মেদিনীপুর: কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছে খড়গপুর শহর-সহ নারায়ন গড়, সবং, পিংলা ও দাঁতন এলাকা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাস্তাঘাট। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা এতটাই কম যে যান চলাচলেও প্রভাব পড়েছে।
