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বঙ্গোপসাগরে জন্মাচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! অতি ভারী বৃষ্টির চরম রেড অ্যালার্ট, কোন কোন জেলায় দুর্যোগের চোখরাঙানি?

West Bengal Weather Update: সোমবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও অস্বস্তি ও ঘাম বজায় থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির দাপট বাড়বে, বিশেষ করে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:52 AM IST
বঙ্গোপসাগরে জন্মাচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! অতি ভারী বৃষ্টির চরম রেড অ্যালার্ট, কোন কোন জেলায় দুর্যোগের চোখরাঙানি?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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