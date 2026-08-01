/বঙ্গোপসাগরে জন্মাচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! অতি ভারী বৃষ্টির চরম রেড অ্যালার্ট, কোন কোন জেলায় দুর্যোগের চোখরাঙানি?

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে আজ কাল ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। কাল রবি এবং পরশু সোমবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সোমবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার থেকে কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
নয়া নিম্নচাপ
অগাস্টের ৮ তারিখে বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিতে পারে আরেকটি নিম্নচাপ। মৌসুমি অক্ষরেখা সমান্তরালভাবে অবস্থান করায় ওই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। সিস্টেম এখনও রাডারে আসেনি। ৬ তারিখের পর এই বিষয়ে আরও নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারে মৌসম ভবন। এই মুহূর্তে মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে ছোট নাগপুর মালভূমির ওপর দিয়ে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে কী হবে?
দক্ষিণবঙ্গে শানি রবি সোম ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মূলত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই তিনদিন পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বাকি বেশিরভাগ জেলায় সেই অর্থে বৃষ্টির কোনো উল্লেখযোগ্য পূর্বাভাস নেই।
দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির দাপট বাড়বে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দুই জেলাতে। এগুলি হল বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ।
উত্তরবঙ্গে রেড অ্যালার্ট
উত্তরবঙ্গে কাল রবিবার ফের অতি ভারী ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। লাল সতর্কতা আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ওপরের বাকি তিন জেলা দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পং এ ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। উত্তরের ভারী বৃষ্টি এবং অতি বৃষ্টিতে ধসের সতর্কতা পার্বত্য এলাকায়। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। অতিবৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। তিস্তা তোর্সা রায়ডাক জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে। চাষের ক্ষতি হতে পারে।
কলকাতায় আজ
শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নগণ্য। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হবে কলকাতায়। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। চড়া রোদ উঠতে পারে দুপুরে। অস্বস্তি ঘাম এবং কষ্ট বাড়বে।
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