Bengal weather Kalbaisakhi Red Alert: সন্ধ্যা নামলেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ: জারি লাল সতর্কতা

Bengal weather Kalbaisakhi Red Alert: সন্ধ্যা নামলেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ: জারি লাল সতর্কতা
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈশাখেও দুর্যোগের ঘনঘটা। উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু অংশে জারি লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া। ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি আর দমকা বাতাস। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিমি থাকার আশঙ্কা।
গরমের তীব্র দাবদাহ থেকে আপাতত স্বস্তি। সকালে বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা। দিনভর মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে মেঘে আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। বিকেলে কালবৈশাখীর আশঙ্কা। দুর্যোগের আশঙ্কায় মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যেই জারি কমলা সতর্কতা। বেলা গড়াতেই এবার লাল সতর্কতা জারি করা হল উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি অংশে।
আজ, বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি এলাকায় তীব্র বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিমি বেগে দমকা বাতাস।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ এই ঝড়ের ফলে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দপ্তর:
১. বজ্রপাত: মেঘ থেকে ভূমিতে বজ্রপাতের (Lightning strike) প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রাণহানির কারণ হতে পারে।
২. গাছ ও বাতিস্তম্ভ: ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দুর্বল গাছ বা রাস্তার ধারের অস্থায়ী বাতিস্তম্ভ উপড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
আবহাওয়া দফতরের বিশেষ পরামর্শ:
ঝড়ের সময় সাধারণ মানুষকে খোলা আকাশের নিচে না থেকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে বা পাকা বাড়ির নিচে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বজ্রপাতের সময় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকা এবং বড় গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
