CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Red Alert in Bengal: কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭০ কিমির ভয়ংকর ঝড়, ভয়াল বিদ্যুৎ, বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা

Red Alert in Bengal: কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭০ কিমি'র ভয়ংকর ঝড়, ভয়াল বিদ্যুৎ, বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা

Red Alert in Bengal Weather Update: প্রচুর বাজ পড়তে পারে। ঝড়ে পড়তে যেতে পারে গাছপালা। বিপুল ক্ষতি হতে পারে শস্যের। সতর্কতায় বলা হয়েছে, বাজ পড়ার সময় নিরাপদ স্থানে থাকুন, ঘরের মধ্যে থাকুন। এড়িয়ে যান খোলা জায়গা, জলাশয় সন্নিহিত অঞ্চল, নিঃসঙ্গ গাছ আছে এমন জায়গা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 16, 2026, 07:29 PM IST
Red Alert in Bengal: কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭০ কিমি'র ভয়ংকর ঝড়, ভয়াল বিদ্যুৎ, বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা
ধেয়ে আসছে ঝড়বৃষ্টি! ভয়ংকর দুর্যোগ। সাবধান

অয়ন ঘোষাল: বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাওয়া অফিস রেড অ্যালার্ট (Red Alert) জারি করা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, আজ বিকেল ৪টে ৫৫ মিনিট থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান জেলাগুলির কিছু অংশে তীব্র বজ্রপাত (Thunderstorm) সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি (Intense Rain) শিলাবৃষ্টি (Hail), দমকা বাতাস (gusty wind)। বাতাসের গতি (Wind Speed) থাকবে ৬০-৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।

ভয়ংকর

বলা হয়েছে, এই দুর্যোগে প্রচুর বাজ পড়তে পারে। ঝড়ে পড়তে যেতে পারে গাছপালা। বিপুল ক্ষতি হতে পারে শস্যের। হাওয়া অফিস থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বাজ পড়ার সময় নিরাপদ স্থানে থাকুন। ঘরের মধ্যে থাকুন। এড়িয়ে যান মাঠ বা যে কোনও খোলা জায়গা, জলাশয় সন্নিহিত অঞ্চল এবং নিঃসঙ্গ গাছ আছে এমন স্থান।  

উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু অংশে

কিছুক্ষণ আগের অ্যালার্টেও জারি হয়েছিল সতর্কতা। উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু অংশে লাল সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া অফিস। বলা হয়েছিল, ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি আর দমকা বাতাস। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিমি থাকার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিল।

দাবদাহ থেকে স্বস্তি

গরমের তীব্র দাবদাহ থেকে স্বস্তি। সকালের দিকে বৃষ্টিতে ভিজেছিল কলকাতা। আজ দিনভর মেঘলা ছিল আকাশ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে সূর্য। তখন বেশ গরম অনুভূত হচ্ছিল। বিকেলে কালবৈশাখীর আশঙ্কার কথা ছিলই। সেটাই সত্য় হচ্ছে। দুর্যোগের আশঙ্কায় মুর্শিদাবাদে আগেই জারি হয়েছিল কমলা সতর্কতা। এবার লাল সতর্কতা জারি হল। লাল সতর্কতা জারি হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু অংশেও।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়

বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে  আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল, ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি এলাকায় তীব্র বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিমি বেগে দমকা বাতাস থাকার কথাও বলা হয়েছিল। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ এই ঝড়ের ফলে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করেছিল আবহাওয়া দফতর।

নিরাপদে থাকুন

মেঘ থেকে ভূমিতে বজ্রপাত প্রাণহানির কারণ হতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দুর্বল গাছ বা রাস্তার ধারের অস্থায়ী বাতিস্তম্ভ উপড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বলা হয়েছিল। ঝড়ের সময় সাধারণ মানুষকে খোলা আকাশের নীচে না থেকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে বা পাকা বাড়ির নীচে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বজ্রপাতের সময় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকা এবং বড় গাছের নীচে আশ্রয় না নেওয়ার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। একই ধরনের সতর্কতা এবারও জারি হল।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

