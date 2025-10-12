English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cooperative Election: বিধানসভা ভোটের আগেই লাল ঝড়! সমবায়ে বড় জয় বামেদের...

CPM Win: দশ বছর ধরে তৃণমূলের দখলে ছিল সমবায়। সেই সমবায় তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সিপিআইএম। ১১-১ আসনে জয়লাভ করে সিপিআইএম সমর্থিত প্রার্থীরা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 11:56 AM IST
বিধান সরকার: আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ২৬-এর ভোটের আগে পান্ডুয়ার সমবায়ে বড় জয় বামেদের। দশ বছর পর ভোট হল পান্ডুয়ার শ্রীরামবাটি সমবায়ে। দশ বছর ধরে তৃণমূলের দখলে ছিল এই সমবায়। সেখানেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল তৃণমূল। তৃণমূলের হাত থেকে এই সমবায় ছিনিয়ে নিল বামেরা। ১১-১ আসনে জয়লাভ করে সিপিআইএম সমর্থিত প্রার্থীরা।

পান্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আমজাদ হোসেন বলেন, 'চার মাস আগে ভোট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তৃণমূল করতে দেয়নি। তারা জানত তাদের উপর মানুষের ভরসা নেই। দশ বছর ধরে তৃণমূল এই সমবায় দখল করেছিল। সমবায়কে লুট করেছে। এই সমবায়কে দুর্নীতি মুক্ত করে পরিচালনা করতে বাম প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে ক্ষেতমজুর, কৃষক বরগাদার,পাট্টাদাররা। মানুষের পরিবর্তন হচ্ছে এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই জয় আগামীদিনের বড় লড়াই এর প্রস্তুতি।'

পান্ডুয়া ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'কেন এমন ফল হল তা তদন্ত করে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। সমবায়ে কারা প্রার্থী হবে তা বর্তমান ব্লক সভাপতি ঠিক করেছিলেন। কোথাও সমন্বের অভাব আছে তা নিয়ে দলে আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এত উন্নয়নের কাজ সত্ত্বেও মানুষ কেন মুখ ফিরিয়ে নিল তা দেখতে হবে।'

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Cooperative ElectionLeft Front victoryBengal PoliticsAssembly polls 2025Left wins cooperativeWest Bengal NewsPolitical UpdateZee 24 Ghantaবাম জয়সমবায় নির্বাচনলাল ঝড়
