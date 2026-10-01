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রেজিনগরে হুমায়ুনকে নিশানা করে বড় 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্য়মন্ত্রীর! 'আমি বলে দিয়ে গেলাম...'

Suvendu Adhikari:  পুজোর আগেই ভোট রাজ্যে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনে। রেজিনগরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 01, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 07:09 PM IST
রেজিনগরে হুমায়ুনকে নিশানা করে বড় 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্য়মন্ত্রীর! 'আমি বলে দিয়ে গেলাম...'
Image Credit: রেজিনগরে ভোটের প্রচারে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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