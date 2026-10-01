রেজিনগরে হুমায়ুনকে নিশানা করে বড় 'ভবিষ্যদ্বাণী' মুখ্য়মন্ত্রীর! 'আমি বলে দিয়ে গেলাম...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেজিনগরে ভোটের প্রচারে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'শুধু সময়ের অপেক্ষা, তিনিও আমার সঙ্গে বিধানসভায় প্রবেশ করবেন, তাঁর নাম শাখারভ সরকার। কেউ আটকাতে পারবে না, আমি বলে গেলাম। রেজিনগর সরকারের সঙ্গে থাকবে। রেজিনগরের মানুষ সাম্প্রদায়িক বিভাজন নয়, তারা উন্নয়ন চাই'।
পুজোর আগেই উপনির্বাচন মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে। রেজিনগরের শক্তিপুরে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার সমর্থনে জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কবে? আজ, বৃহস্পতিবার।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২০৭ বিধায়ক আছি আমরা। নন্দীগ্রাম নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই। পঞ্চাশ হাজার হবে, না এক লাখ হবে, না ফলতাকে পার করে যাবে, তার অপেক্ষায় আছে নন্দীগ্রাম। তাই ২০৮! আর ২০৯? এই রেজিনগর আপনারা দেবেন। আমি ২ ঘন্টা জনসংযোগ করতে করতে এসেছি। শুধু জনসংযোগ নয়, মীরমদনের সমাধিস্থলও আমি দর্শন করে এসেছি। গ্রামের পর গ্রামে যে সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে এতদিন ভোট বিজেপি দেয়নি, তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আর বলেছে, আমরা ভোট নষ্ট করব না'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এই রাজ্যে ৩৪ বছর শাসন করা লালবাবুরা বিধানসভায় কত. সবেধন নির্মনি ১। এই রাজ্য়কে ২৫ বছর শাসন করা সাইনবোর্ড হয়ে যাওয়া কংগ্রেস বিধানসভায় কত! মাত্র ২। তাও যদি কেউ চায়, তাহলে সাগরদিঘির মতো হয়ে যাবে। একদিনেই ভোকাট্টা। ১৫ বছর এই রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সেই তৃণমূল কংগ্রেস...আমি বসেছিলাম এই তৃণমূলের নাম আর নিশান থাকবে না। ১৫০ দিনে জোড়াফুলও নাই, তৃণমূলও নাই। আঠাশ জন সাংসদ, ২০ জন বলে আমাদের নেতা অন্য। ৮০ জন বিধায়ক, ৬৪ জন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানি না। ইলেকশন কমিশন বলে কাকে প্রতীক দেওয়া যায়, কে আসল, কে নকল। একজনের নাম হয়েছে মমতা AITC গোরুর গাড়ির হেডলাইট, আর একটার নাম হয়েছে ডেমোক্র্য়াটিক তৃণমূল। গোটা রেজিনগর কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এদের নাম নিশানা খুঁজে পাবেন না'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে রেজিনগর থেকে যিনি জিতেছিলেন, সেই হুমায়ুন কবীরকেও চ্যাচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'বাকি থাকল একজন। যিনি বলছেন, অজিত পাওয়া প্লেন অ্য়াকডিন্টে মারা গেল, ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী আততায়ীদের হাতে খুন হল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আমি প্রতি শুক্রবার শুক্রবার ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করব, যাতে উপরওয়ালা তাড়াতাড়ি তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নেয়'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'এই লোককে ভোট দেবেন? আমরা শক্র হলেও কখন মুখে এই ধরণের ভাষা আনি না। রাজনীতির ময়দানে লড়াই হয়, লড়াই হবে। বাক্যবিনিময় হবে, তর্ক-বিতর্ক হবে, আলোচনা-সমালোচনা হবে। একজন জিতবে, একজন হারবে। এখানে হুমায়ুন সাহেব বলছেন, আমি শুক্রবার প্রার্থনা করছি যাতে, উপরওয়ালা মুখ্যমন্ত্রীকে অজিত পাওয়ারের মতো তুলে নেয়। আমি বিচারের ভার রেজিনগরের গণদেবতাকে উপরে দিয়ে দিয়ে গেলাম'।
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