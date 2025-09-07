Barrackpore: প্রোপোজে 'না' শুনে প্রত্যাখ্যাত যুবকের মারণরাগ, বেধড়ক মার কিশোরীকে! অপমানে, লজ্জায় নিজেকেই শেষ করে দিল ষোলোর...

Barrackpore: প্রোপোজে 'না' শুনে প্রত্যাখ্যাত যুবকের মারণরাগ, বেধড়ক মার কিশোরীকে! অপমানে, লজ্জায় নিজেকেই শেষ করে দিল ষোলোর...
Panihati: প্রেমের প্রস্তাবে না করায় প্রেমিকের পরিবার-সহ নাবালিকার ঢুকে বেধড়ক মারধর। তারপর অপমানে আত্মঘাতী হন নাবালিকা। মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।
বরুণ সেনগুপ্ত: প্রেম অমান্য করার জন্য প্রেমিকাকে শাস্তি প্রেমিকের। বাড়িতে ঢুকে পরিবার মিলে প্রেমিকাকে মারধর। তারপরই ঘটল আরও ভয়ংকর কাণ্ড। অসম্মানে চরম পদক্ষেপ নিয়ে বসলেন প্রেমিকা। এলাকায় উত্তেজনা, মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ। পলাতক প্রেমিক ও তার বাবা মা। গ্রেফতার ১।
আরও পড়ুন:MBBS Student Death: 'সরি বাবা, আমি পারলাম না...', পরীক্ষার কিছু ঘণ্টা আগে ডাক্তারি পড়ুয়ার চরম পদক্ষেপ...
ঘটনাটি পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত ইন্দিরা নগর এলাকার। জানা গিয়েছে, ১৬ বছর বয়সী নাবালিকা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছিল এলাকার যুবক বিদ্যুৎ বিশ্বাস। কিন্তু প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়নি ওই নাবালিকা। প্রেমে প্রত্যাখ্যানের শাস্তি পেতে হল ওই নাবালিকাকে।
নাবালিকার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে প্রেমিক বিদ্যুৎ বিশ্বাস ও তার বাবা-মা দিদি মিলে সেই নাবালিকার বাড়ির ভেতর ঢুকে তাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে এবং আত্মহত্যার প্ররোচনাও দেয় বলে অভিযোগ। অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয় ওই নাবালিকা। ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে নাবালিকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইন্দিরা নগর এলাকায়।
আরও পড়ুন:Uttar Pradesh: এগারোর মেয়েকে বারবার ধর্ষণ! বিবাহিত বর্বরের লালসায় গর্ভবতী কিশোরী জন্ম দিল সন্তানের, মৃত্যু...
নাবালিকার মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত প্রেমিক-সহ তার বাবা-মা পলাতক। অভিযুক্তের দিদি মেঘা দাসকে গ্রেফতার করেছে খড়দহ থানার পুলিস। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)