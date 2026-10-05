/১৫ প্রার্থী, ৩১৫ বুথের ২৩৯টি-ই ‘ক্রিটিকাল’! হাইভোল্টেজ উপনির্বাচন ঘিরে প্রহর গুনছে রেজিনগর

অয়ন ঘোষাল ও সোমা মাইতি: রাত পোহালেই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন। হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে যাওয়া এই আসনে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৫ জন প্রার্থী। উপনির্বাচনে শান্তিতে করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে রেজিনগর বিধানসভার ২৮২টি মূল বুথ এবং ৩৩টি অক্সিলিয়ারি বুথ-সহ মোট ৩১৫টি বুথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিতে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রেজিনগরে ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ মোট ৮১৯ জন রাজ্য পুলিশের কর্মীকে মোতায়ন করা হয়েছে।
রেজিনগরে নির্বাচনী উত্তাপের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফ থেকে ৩১৫টি বুথের মধ্যে ২৩৯টি বুথকে ‘ক্রিটিকাল পোলিং স্টেশন’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রেজিনগর উপনির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা দু’লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৬। তার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা এক লক্ষ ৩৩ হাজার ৯২৫ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা এক লক্ষ ২২ হাজার ৬১৬। তৃতীয় লিঙ্গের পাঁচজন ভোটার রয়েছেন। রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য ডিসিআরসি করা হয়েছে বহরমপুর গার্লস কলেজকে। সোমবার সকাল থেকেই ভোটকর্মীরা ভোটগ্রহণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বুথের দিকে রওনা হতে শুরু করে দিয়েছেন। ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রেজিনগর উপনির্বাচনে দু’টি বুথ সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বয়স্ক ভোটারদের কথা মাথায় রেখে ওই বিধানসভা এলাকার ১৪৫ জনের মধ্যে ১৪৪ জন ভোটারের ভোট বাড়িতে গিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১১১১টি ইটিপিবিএস ছাড়া হয়েছে।
রাত পোহালেই রেজিনগরে উপনির্বাচন, ভোটের আগের সন্ধ্য়ায় পাড়ায় পাড়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। তার আগেই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচনের আগের দিন রেজিনগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানো এবং নির্বাচনের দিন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন এলাকায় এই রুট মার্চ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও পাড়াগুলিতে টহল দেওয়া হচ্ছে।
প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, কোনও রকম ভয় বা প্রভাব ছাড়াই প্রত্যেক ভোটার যাতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ভোটের আগের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই রুট মার্চকে ঘিরে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এখন সকলের নজর রাত পোহালেই রেজিনগরের উপনির্বাচনের দিকে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করাই প্রশাসনের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।
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