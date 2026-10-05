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১৫ প্রার্থী, ৩১৫ বুথের ২৩৯টি-ই ‘ক্রিটিকাল’! হাইভোল্টেজ উপনির্বাচন ঘিরে প্রহর গুনছে রেজিনগর

Rejinagar By-election: ভোটের আগের সন্ধ্য়ায় রেজিনগররে পাড়ায় পাড়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। নির্বাচন কমিশনের তরফে রেজিনগরে ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ মোট ৮১৯ জন রাজ্য পুলিশের কর্মীকে মোতায়ন করা হয়েছে। মোট ভোটারের সংখ্যা দু’লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৪৬। 

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Oct 05, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:08 PM IST
১৫ প্রার্থী, ৩১৫ বুথের ২৩৯টি-ই ‘ক্রিটিকাল’! হাইভোল্টেজ উপনির্বাচন ঘিরে প্রহর গুনছে রেজিনগর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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