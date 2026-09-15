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বাম ঐক্যে ফাটল! রেজিনগরে 'বিরল' বাম দ্বৈরথ, আরএসপি-র বিস্ফোরক অভিযোগ

Rejinagar by-election CPIM Vs RSP: রেজিনগর উপনির্বাচন ঘিরে আরএসপির জেলা সম্পাদক নওফেল মহম্মদ সফিউল্লা দাবি করেছেন, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই আরএসপি, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিল যে এই আসনে আরএসপি লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু...  রেজিনগর উপনির্বাচনে দুই শরিকের এমন মুখোমুখি অবস্থান ঘিরে ভোটের মুখে বাম শিবিরের অন্দরে অস্বস্তি চরমে উঠেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:31 PM IST
বাম ঐক্যে ফাটল! রেজিনগরে 'বিরল' বাম দ্বৈরথ, আরএসপি-র বিস্ফোরক অভিযোগ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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বাম ঐক্যে ফাটল! রেজিনগরে 'বিরল' বাম দ্বৈরথ, আরএসপি-র বিস্ফোরক অভিযোগ
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