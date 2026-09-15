বাম ঐক্যে ফাটল! রেজিনগরে 'বিরল' বাম দ্বৈরথ, আরএসপি-র বিস্ফোরক অভিযোগ

সোমা মাইতি: বাম ঐক্যে ফাটল! রেজিনগরে মুখোমুখি বামফ্রন্টের দুই শরিক। এক আসনে ২ বাম প্রার্থী! রেজিনগর উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'বিরল' বাম দ্বৈরথ। একই দিনে মনোনয়ন জমা দিলেন বামফ্রন্টের দুই শরিক দলের প্রার্থী। মঙ্গলবার প্রথমে মনোনয়ন জমা দিলেন রেজিনগরের আরএসপির প্রার্থী বিকাশ চন্দ্র মিশ্র। আরএসপি প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরই মিছিল করে নমিনেশন জমা দিতে যান রেজিনগর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সাইদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা এবং ডোমকলের বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান।
রেজিনগর উপনির্বাচন ঘিরে আরএসপির জেলা সম্পাদক নওফেল মহম্মদ সফিউল্লা দাবি করেছেন, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই আরএসপি, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে জানিয়েছিল যে এই আসনে আরএসপি লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু বামফ্রন্টের আলোচনা চলার মধ্যেই সিপিআইএম তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে। তোপ দাগেন, এই সময় বামপন্থীদের ঐক্য মজবুত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই আধিপত্যবাদী মনোভাব দুর্গাভ্যজনক। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী সাইদের দাবি, রাজ্য বামফ্রণ্ট থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এই নিয়ে তাঁর নতুন করে কিছু বলার নেই। রেজিনগরে লড়াই হবে বিজেপি এবং সিপিআইএমের মধ্যে।
তবে সবমিলিয়ে একথা বলাই বাহুল্য যে রেজিনগরে বামফ্রন্টের অন্দরে ফাটল। রেজিনগর আসনে বামফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এদিন প্রকাশ্যে চলে এল। একই আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে চরম অচলবস্থা তৈরি হওয়ার মধ্যেই মঙ্গলবার একই দিনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বামফ্রন্টের দুই শরিক দলের প্রার্থী। প্রথমে রেজিনগর আসন থেকে আরএসপি-র (RSP) প্রার্থী বিকাশ চন্দ্র মিশ্র তাঁর মনোনয়ন পেশ করেন। এর কিছুক্ষণ পরেই মিছিল করে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সিপিআই(এম) প্রার্থী সাইদ। জোটের এমন মুখোমুখি অবস্থান ঘিরে ভোটের মুখে বাম শিবিরের অন্দরে অস্বস্তি চরমে উঠেছে।
মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় সিপিএম প্রার্থী সাইদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা এবং ডোমকলের বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান। এদিকে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে 'আধিপত্যবাদী' মানসিকতার অভিযোগে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আরএসপি নেতৃত্ব। শরিকি বিরোধ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন আরএসপির জেলা সম্পাদক নওফেল মহম্মদ সফিউল্লা। তাঁর স্পষ্ট কথা, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে রেজিনগর আসনে আরএসপি লড়াই করতে পুরোপুরি তৈরি। কিন্তু ফ্রন্টের অন্দরে আলোচনা প্রক্রিয়া চলার মাঝেই আরএসপি-কে না জানিয়ে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে দেয় সিপিআই(এম)। সফিউল্লা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বর্তমান সময়ে যখন সমস্ত বামপন্থী শক্তির ঐক্যবদ্ধ ও শক্ত হওয়া প্রয়োজন, তখন সিপিআই(এম)-এর এই ধরনের আধিপত্যবাদী মনোভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
যদিও শরিকি সংঘাতের অভিযোগকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ সিপিআইএম শিবির। বিতর্ক ও ক্ষোভের জবাবে সিপিএম প্রার্থী সাইদ জানান, এটি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত। রাজ্য বামফ্রন্ট থেকেই এই আসন নিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ এসেছে, তাই এ বিষয়ে নতুন করে তাঁর কিছু বলার নেই। পাশাপাশি, হুমায়ুন ফ্যাক্টরকে কোনও আমল না দিয়ে সাইদ দাবি করেছেন, রেজিনগরে মূল লড়াইটি হতে চলেছে সরাসরি বিজেপি এবং সিপিআইএম-এর মধ্যেই। এখন দেখার রেজিনগরে শেষ হাসি কে হাসে?
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